國內出現今年第二例茲卡病毒境外移入個案，北部卅多歲男性十一月到馬爾地夫旅遊八天，回國後出現發燒、紅疹。疾管署呼籲，自流行地區返國後，無論是否確診，男性在三個月內及女性在兩個月內在性行為時均應使用保險套。

該個案為本國籍已婚男性，十一月四日到十二日，與妻子至馬爾地夫自助旅行，十一月十三日返國時，在機場因發燒、出疹等症狀，遭桃園機場檢疫站攔檢、確診。目前同住者並無症狀，均為陰性。

疾管署副主任李佳琳指出，國內今年截至十一月廿三日累計二例確定病例，泰國及馬爾地夫各一例。我國自二○一六年迄今共確診卅二例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，以泰國八例、越南六例最多。

李佳琳表示，茲卡病毒為第二類傳染病，透過病媒蚊叮咬、性行為、母嬰垂直傳染。一般成人感染後只有兩成出現症狀，包括發燒、紅疹、關節炎及關節痛等，與登革熱相似。然孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往流行區。

李佳琳表示，國人自流行地區返國後，無論是否出現症狀、是否確診，男性在三個月內、女性在兩個月內在性行為時應使用保險套，或是避免性行為。另落實自主防蚊措施至少三周，暫緩捐血至少一個月。