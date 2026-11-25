開業藥師、基層藥師協會理事徐壽慈向本報爆料，一名七旬重症肌無力患者於台北某醫學中心就醫，醫師開立藥物時，竟同時給了肌肉鬆弛劑、治療肌無力藥物，形同「一面踩剎車、一面加油門」，提高了跌倒風險，而個案還因此骨折。

「多重用藥狀況普遍，不僅影響病人安全，也浪費健保資源。」基層藥師協會理事長沈采穎指出，社區藥局藥師常遇到重複用藥、藥物產生交互作用的民眾，原因在於至不同醫療院所、科別就醫，手上累積許多藥物，一旦藥物出現交互作用，就可能引發跌倒意外，政府應正視民眾多重用藥困境。

徐壽慈表示，該名七十五歲長者罹患重症肌無力，且還合併多種慢性病，日前因為肌肉痠痛，十六日至醫學中心回診時，醫師直接開立肌肉放鬆藥物，但病人因重症肌無力，正服用治療肌無力用藥，藥物兩相疊加，形同「一面踩剎車、一面加油門」，導致病人因為肌肉無力，不慎跌倒、摔傷。

徐壽慈指出，點開雲端藥歷，發現該病人在台北某醫學中心就醫，連續處方箋用藥物多達十四種，其中二項藥物作用完全相反，且在同一日開立，這極有可能是導致跌傷的主因。

徐壽慈質疑，該名個案年事已高，並無爬山、重度負重等操勞活動，其肌肉痠痛應有其他原因，並非服用肌肉鬆弛劑能解決。

徐壽慈說，再者，病人長期服用降膽固醇藥物，副作用可能影響腎功能，導致腰部痠痛。由於膽固醇控制恢復良好，應逐漸減量或更換藥物，並追蹤其腎功能變化，可惜醫師並未妥善把關。

衛福部健保署表示，健保醫療資訊雲端查詢系統提供病人近六個月用藥紀錄，並針對重複用藥、藥品交互作用建置主動提示及查詢功能，協助醫師、藥師等醫事人員避免重複處方及調劑，確保病人用藥安全。