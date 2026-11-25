器官移植權威教授李明哲爆料，過去器官移植違規案件須先向主管機關口頭報告，獲同意後才能正式通報，形同「蓋牌」。然此事意外掀起國內器捐、器官移植幕後秘辛，承辦人員因「一時恍神」讓器捐分配跳過好幾個順位，另有醫學中心堅持讓不符合肝腎雙重器官移植的個案做了雙器官移植，術後幾天即不幸病故。

曾任器捐中心執行長、現任北醫器官勸募暨移植中心主任江仰仁受訪時提及這起違規案例，十多年前中部某大型醫院一名肝臟移植受贈者合併肝腎症候群，正等待換肝，當時尚未到洗腎地步，尚未列入腎臟移植等候名單，因此，不符合肝腎雙重器官移植條件。

該院移植團隊明知患者不符規範，卻執意進行肝腎移植，不料，患者術後數日宣告不治，使用珍貴難得的肝臟、腎臟等器官，卻未能成功延續生命。器捐中心將此案件呈報主管機關，後續移交地方衛生局裁罰，該院遭停權數月，期間不得執行器官移植手術。

器捐及病主中心於幾年前發生捐贈器官未依照順位安排事件，當時排序順位一、順位二的醫療院所表達不需器官，但中心平台卻跳過順位三、四、五等醫院，直接將器官安排給第六順位的醫院，在究責過程中，承辦人員解釋是「一時恍神」所致。

嚴謹公正的器捐分配機制，為何能有人為運作空間？器捐中心前董事長李伯璋指出，在分配過程中，若要「跳過」某一順位病人，移植團隊必須註記原因，以供備查，有心人如想讓順位較後方的病人提早接受移植，常以「電話聯繫未接」、「評估病情不適合」等原因為由，跳過順序較前的患者，這完全不符合醫學倫理。

李伯璋指出，一旦啟動捐贈流程，完成交叉試驗後，系統自動顯示先後順序，優先配對同醫院、同地區病人，若同區域無人等候或病人選擇放棄，則由順位較後面的醫院移植協調師聯繫病人，整體過程為網狀作業，絕大部分外科醫師尊重器捐流程，不會過度介入，「若有人做手腳，其實容易穿幫。」

國內器捐流程完整，系統成熟，如何避免違規情況發生？

李伯璋說，關鍵仍在從業人員的倫理操守，醫師應以推動器捐為志業，立志讓病人受益。不過，對許多年輕醫師而言，器官捐贈及移植可是吃力不討好，唯有改善整體器捐氛圍，才能讓醫師更有熱忱，並提高民眾捐贈意願，真正完全杜絕插隊、跳號等情況。

新任器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長樊修龍表示，該中心與衛福部自去年起著手合作開發系統，希望透過系統優化，在既有公平分配原則下，改善作業流程，減輕第一線人員負擔，並讓器官分配制度更加完善、公平透明。

樊修龍強調，器捐中心每季重新審視、檢討上一季的案件，了解哪些環節涉及制度面問題、哪些作業流程有調整空間，全國器捐協調師及第一線醫療人員均非常辛苦，中心應協助他們解決實務上遭遇的問題，而不是稽查違規與懲處。