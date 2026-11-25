財團法人器捐及病主中心前董事長李明哲爆料，器捐中心疑似需先向衛福部口頭報告，經主管機關確認後才能正式通報，疑有「蓋牌」之嫌。他表示，器官捐贈或分配的過程必須公平公正，有人出面把關，自己善盡把關責任，雖受傷了，但守住了該有的公平正義原則。

衛福部則回應，並無違規案件須事前口頭報告、經認可後才能通報等規定或機制，相關案件均依法處理。器官捐贈移植涉及病人權益、器官分配公平及社會信任，針對花蓮慈濟醫院器官分配案件，已於釐清事實後移請地方衛生主管機關依法查處，並完成裁罰。

李明哲表示，過去只要發生違規案件，依規定需主動通報給主管機關，也就是衛福部，但他接任後，卻被提醒，這類違規事件，首要的步驟不是直接通報，而是先「口頭」向衛福部報告，衛福部確認後才能通報。

李明哲坦承，「自己向來不做口頭報告，都直接通報」，只要事件明顯違規，不該考慮捐贈醫院與受贈醫院之間的情感或其他因素，站在他的立場上不需考慮這些，該做的事就要做，但此舉惹禍上身，疑似成為他被迫請辭的原因之一。

李明哲強調，器捐制度如欲走得長久，關鍵在於公開透明、公平正義，不能因人為因素或機構間認知差異，影響民眾對制度的信任。若缺乏透明度，容易讓外界聯想到器官販賣、活摘器官等爭議，這對長期投入器捐工作的醫療人員及捐贈者家屬都不公平。因此，即使在維護制度的過程中，未必能獲得所有人諒解，他仍有所堅持。

對此，曾任器捐中心執行長、現任北醫器官勸募暨移植中心主任江仰仁卻有不同看法，他表示，過去遇到違規案件均先調查、撰寫完整報告，再呈交衛福部處理，並無所謂蓋牌或吃案。再者，器捐中心本來就沒有處分權，遇到案件時，先調查清楚，然後報告給上級。

江仰仁說，衛福部收到調查報告後，若認定有懲處必要，再交由管轄的地方衛生局依法處理。若主管機關決定不予懲處，也屬行政權責範圍內的決定，不能因此認定器捐中心蓋牌。