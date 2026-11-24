聖誕佳節即將到來，台北晶華酒店24日攜手路易威登，點亮位於一樓中庭、全台室內最高的聖誕樹。

點燈儀式由晶華國際酒店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正，與路易威登台灣區總經理 Prashant Mahboobani、品牌合作主廚須賀洋介（Yosuke Suga）以及台北歐洲學校執行長David Mansield帶領倒數，樹燈由下而上依序亮起、層層環繞樹身的小火車也陸續啟動，在台北歐洲學校合唱團〈We Wish You a Merry Christmas〉的祝福歌聲中，揭開晶華聖誕佳節的序幕。

今年的聖誕樹設計靈感源自路易威登2026假日系列，由攝影師 Oliver Hadlee Pearch 掌鏡的形象廣告，以「列車啟程前的最後五分鐘」為故事起點，復古售票窗口、細雪中的候車長椅與月台上倒數的告示牌，勾勒出旅人即將啟程、好友久別重逢的場景。

路易威登將這段旅程概念延伸至台北晶華酒店中庭這棵三層樓高、全台獨一無二的巨型聖誕樹上，手工打造的小火車、沿著環繞樹身的軌道行駛於掛滿品牌象徵燈飾的聖誕樹藤之中，呼應品牌強調的「旅行藝術」，小火車每逢整點出發，時時與賓客分享啟程的喜悅。

美饌佳餚也是與親友歡度佳節的焦點，台北晶華酒店邀請到主理東京與大阪Le Café V的日本名廚須賀洋介來台為 azie 打造限定節慶套餐。須賀洋介師承法國名廚侯布雄（Joël Robuchon），25歲便受命籌開東京六本木的 L’Atelier de Joël Robuchon，亦曾出任台北 L’Atelier de Joël Robuchon 的開幕主廚。之後，他在東京創立預約制餐廳 Sugalabo，以法式技法呈現日本當令食材的獨特風味，廣受國際廚壇歡迎。

2020 年，須賀洋介與路易威登跨界合作，在大阪開設品牌全球首間餐廳，至今仍吸引著眾多時尚與美食愛好者專程造訪。

即日起至 2027 年 1 月 3 日，賓客可以在中庭溫馨的聖誕燈影下、零時差的品嚐到Le Café V的精采料理。azie的三道式限定節慶套餐為主廚精選，前菜可選擇核桃木煙燻秋鮭鬆餅或天使藍蝦酪梨塔丁，主菜則是培根旬菇時蔬鹹派或紅酒燉煮澳洲和牛頰肉，最令饕客期待的甜點有法式巧克力慕斯蛋糕或福岡八女抹茶提拉米蘇兩款選項，另可搭配紅白酒、香檳或品牌指定調酒飲品，每人3,200+10%元起，每日接受限量預約。

晶華國際酒店集團營運長暨台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，聖誕樹點燈是晶華一年一度與賓客及合作夥伴相聚的時刻，今年的慶祝活動透過與路易威登的合作而更具特別意義，將品牌的創意與獨特精神注入台北晶華酒店的節慶檔期。期待大家在歲末走進晶華，與家人朋友在聖誕樹下相聚，共度一段溫暖的節日。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正強強攜手台北晶華酒店攜手路易威登點亮全台飯店室內最高聖誕樹。記者黃淑惠／攝影

點燈儀式由晶華國際酒店集團董事長潘思亮、台北晶華酒店董事總經理吳偉正，與路易威登台灣區總經理 Prashant Mahboobani等人帶領倒數。記者黃淑惠／攝影

晶華國際酒店集團董事長潘思亮說黃仁勳回歸是感恩節、耶誕節最好禮物。記者黃淑惠／攝影