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經濟部攜手昇恒昌基金會串聯3機場 助台灣品牌延伸國際市場
昇恒昌基金會攜手經濟部中小及新創企業署，在桃園、台中及高雄3處機場打造「島嶼同行」四大展區，透過在地品牌、職人工藝與地方故事，讓旅客認識台灣各地產業與文化。
展覽結合經濟部中小及新創企業署相關資源，於桃機二航廈鄰近C5R候機室設置特展及C10候機室旁設置展區。經濟部中小及新創企業署長李冠志致詞表示，社會企業強調的是共好觀念，透過商品及企業經營方式，轉換成具有更好經濟效益的行為，更重要的是藉由機場國門，將台灣正面形象傳達到世界各地。
昇恆昌免稅商店總經理江建廷說，「島嶼同行」由昇恆昌免稅商店盈餘成立的「昇恒昌基金會」以「循著日常之物，讀懂一座島」為主題策展，規劃「風土、感知、職人、初心」四大主題，展區分別設於桃機第一、第二航廈，以及台中、高雄機場，並以嘉義阿里山鄒築園特色咖啡、宜蘭橘之鄉金棗等商品，呈現地方產業特色與製作工藝。
江建廷指出，昇恆昌長期與超過150家台灣在地品牌合作，每年銷售逾700萬件台灣商品，2025年起也帶領員工走入產地，透過志工服務及實地體驗認識地方產業，今年進一步邀請消費者參與，結合機場展覽、商品共創及通路展售，協助在地品牌拓展市場，讓台灣特色商品透過國際機場走向世界。
桃園國際機場公司業務處長林祺嶽表示，機場公司肯定「昇恒昌基金會」透過展覽，將台灣地方品牌與文化帶入機場。
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