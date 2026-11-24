第31屆聯合國氣候峰會（COP31）在土耳其安塔利亞落幕，國泰金控今（24）日分享現場三大觀察，包括氣候金融走向機制化、混合金融驅動亞洲能源轉型，以及氣候調適與投資韌性重要性提升。國泰金總經理李長庚指出，今年主辦國土耳其提出「氣候落實橋梁」（CIB）機制，讓需要資金的國家提出具體計畫及監督指標，提高資金提供者的信心，使氣候金融從資金募集逐步走向實際投資。

國泰金今年由李長庚、資深顧問程淑芬及國泰世華銀行副總温珍瀚親赴COP31參與國際對話。李長庚表示，土耳其相當聰明，透過制度設計，讓爭取資源的國家提出可衡量、可監督的計畫，讓資金需求得以更有效率地獲得回應。

根據氣候政策倡議組織（CPI）估算，2031年至2035年間，全球每年氣候金融需求高達9兆美元，但2025年全球氣候金融規模預估僅2.1兆美元。國泰金指出，當前挑戰已不只是資金不足，而是如何透過金融工具與風險分攤機制，讓氣候專案具備可投資性及可融資性。

程淑芬表示，今年特別令人感動的是，愈來愈多銀行、保險公司及主權基金積極參與氣候金融，部分需要資金的國家也主動提出計畫，反映國際氣候金融合作逐漸從承諾走向實際行動。

能源轉型方面，土耳其提出「35 by 35」電氣化倡議，目標2035年將全球能源使用中的電力占比提高至35%。李長庚指出，對部分已習慣使用天然氣的歐洲國家而言，改造電網與基礎設施需要龐大投資，加上AI推升用電需求，更凸顯能源轉型融資的重要性。

為吸引民間資本，氣候投資基金（CIF）提出AMPLIFi融資機制，目標每投入1美元優惠資本，可帶動6至12美元民間資金。國泰世華銀行今年也成為台灣首家參與新加坡「綠色投資夥伴關係」（GIP）的商業銀行，支持亞洲再生能源、儲能與永續基礎建設。

温珍瀚指出，除綠色投融資，國泰世華也透過永續連結貸款，設定企業永續績效指標，客戶達標後可獲得貸款利率優惠，鼓勵企業落實永續轉型。

此外，極端氣候帶動城市、農業及水資源韌性投資需求。國泰金將持續透過農作物保險、颱風洪水險及再生能源保險，推動氣候風險管理由事後理賠延伸至事前預防。

國泰金設定2035年低碳投資達3650億元目標，截至2025年底已達3278億元，達成率超過89%。未來也將與世界氣候基金會（WCF）延續五年合作，擴大亞洲氣候金融布局。