朱宗慶打擊樂團結束歷時2週的2026美國巡演，今天返抵國門。藝術總監朱宗慶表示，1990年樂團首次海外巡演便選在美國，至今累積14次赴美演出，「是品牌價值讓樂團無懼走向世界。」

朱宗慶今天透過朱團發布的新聞稿表示，2026年美巡深具意義，「我們帶著40年來累積的能量與熱情全力以赴，同時也深刻感到音樂跨越語言與文化的力量，讓我們擁有繼續走向世界的無限動能。」

朱團2026年美巡從舊金山赫布斯特劇院（Herbst Theatre），到印第安納波利斯PASIC世界打擊樂年會；緊接維吉尼亞州的喬治梅森大學希爾頓表演藝術中心（Hylton Performing Arts Center）和維吉尼亞理工大學藝術中心安妮與艾倫．法夫劇院（Anne and Ellen Fife Theatre）。

朱團美巡最後一站到紐約林肯中心大衛．魯賓斯坦中庭（David Rubenstein Atrium），一路橫跨美國西岸、中部與東岸5城，舉行了5場演出。

朱宗慶表示，感謝一路支持的朋友，感謝團員及幕前幕後工作夥伴的努力，還要感謝五城觀眾熱烈的掌聲。朱宗慶表示，美國的經驗給樂團很大的幫助，也成為在台灣實踐理想的動力和養分，「多年來，世界給台灣新的刺激，然後台灣把它轉化成自己的東西，再把台灣創造出來的成果帶回世界。」

這次朱團美國巡演，也讓外界看見樂團在整合資源與創造連結所發揮的品牌效應。朱宗慶表示，文化部台灣品牌團隊三年國際交流計畫的支持，讓樂團能夠有足夠的底氣去因應劇烈變動的國際局勢，在長期投入網絡佈建的同時，也能有及時做出彈性調整的空間，這點非常重要。

樂團這次首度到訪北加州舊金山，維吉尼亞州的馬納薩斯（大華府地區）和布萊克斯堡，都有觀眾不斷發出「沒想到打擊樂演出可以這樣！」的驚嘆。而在打擊樂發展指標地區印第安納波利斯和紐約，朱團則是大秀六根棒子木琴演奏技巧以及對樂曲的精準詮釋，也讓專業社群深受啟發，正向循環深具意義。

朱宗慶表示，這次美巡也回望樂團40年來的累積，「我有被深刻理解的感動。」朱宗慶回想樂團一路走來，從成團、成熟、轉型到遭逢疫情，樂團不曾停下腳步。此刻樂團慶賀成立40週年，挑戰沒有變少，「但從這次美國巡演收到的熱烈迴響，可以知道台灣的打擊樂已成為影響打擊樂的關鍵力量。」