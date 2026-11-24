氣象署表示，26日之前水氣偏多、全台有雨，低溫約攝氏16至18度；28日投票日受東北季風增強影響，但水氣較少，迎風面大台北山區、基隆北海岸、東半部有零星降雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，26日之前水氣偏多，各地有雨，明天大台北地區、宜蘭地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨；26日中部以北、花東地區為局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨。

黃恩鴻表示，27日水氣稍減，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，台東地區、中南部山區有零星短暫雨。28日起至30日下一波東北季風影響，但水氣較少，28日投票日當天僅迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區伴隨零星降雨，29日與30日全台各地大致維持多雲到晴。

黃恩鴻指出，預估12月1日起有3、4天的維持相對穩定晴朗的好天氣，白天體感溫暖舒適。

氣溫方面，黃恩鴻說，26日清晨之前各地低溫約16至18度，明天白天北部、宜花地區高溫約18至20度，中南部24至26度；26日白天略為回溫，北部高溫可回升為22、23度；28日至30日下一波東北季風影響，各地高溫約24至26度，低溫16至18度，局部地區因輻射冷卻影響，夜晚清晨低溫約13至15度，要留意日夜溫差。

黃恩鴻提醒，若氣溫及水氣能配合，明天3500公尺以上高山仍有零星飄雪的機會；另外東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區留意長浪；台南以北、東半部及恆春半島防強陣風。