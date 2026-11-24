不少用路人抱怨，今天上午騎車到淡江大橋時，卻見機車道路口無預警封閉。不少機車族只能在三角錐外苦等開放，痛批封機車道卻沒開放快車道給機車走，簡直是天才交管。對此，公路局致歉，是為了清理卡在升縮縫隙的雜物及土砂才會緊急封閉，未來將改到夜間工程。

大陸冷氣團來襲，氣溫急凍伴隨有感雨勢，機車族穿著雨衣準備通過淡江大橋前卻發現，機車道被以三角錐封住。有機車族上網抱怨，公路局把機車道封了，「然後就沒然後了」，汽車道完全沒撥一條臨時道給機車、人行道不能使用，大家只能乾等。怒轟淡江大橋是天才設計，遇上天才交管。

公路局北分局景美段表示，因日前巡查發現淡江大橋伸縮縫堆積雜物及土砂，且近期雨季已至，為維護淡江大橋伸縮縫功能及避免積水造成機車騎乘打滑。今天上午9時至12時，緊急進行機車道伸縮縫清理。

景美段指出，為維護用路人及施工人員安全，於每道伸縮縫清理期間封閉，清理完立即開放，依此原則輪進施工。後續將調整一般性養護工作於夜間執行。