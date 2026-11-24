剛果民主共和國（DRC）伊波拉疫情自5月起未見好轉，今年病例已累計超過1.1萬，死亡率近5成，疾管署今天公布再延長邊境管制90天，至明年2月26日，暫緩核發DRC居民簽證，同時強化具DRC旅遊史入境者之檢疫措施。

疾管署發言人林明誠指出，有鑑於DRC伊波拉疫情半年不見好轉，我國再延長DRC邊境管制90天，禁止DRC居民來台。林明誠說，DRC今年病例數已超過1萬1000例，死亡率逼近5成。每周新增400至500例個案，穩定增加，目前也缺乏有效疫苗或藥物，我國自今年5月間啟動各項邊境暫行管制措施，8月延長禁令到11月28日後，如今二度延長到明年2月26日。

疾管署公布，期間將持續暫緩核發DRC居民簽證，同時強化具DRC旅遊史入境者之檢疫措施，包含入境有症狀者後送診察、無症狀者於機場提供免費自願採檢，並於入境後自主健康管理21天。

WHO截至今年11月17日資料顯示，DRC伊波拉疫情持續，累計1萬1613例確定病例、5678例死亡，致死率48.9%，疫情擴及8省（68個衛生區），其中48個衛生區近21天仍有新增病例，以伊圖里省占全國病例約68%最為嚴峻；北基伍省致死率達55%，高於全國平均。

疾管署指出，我國自今年5月間啟動各項邊境暫行管制措施，與外交部及領事事務局、內政部移民署、交通部民用航空局及教育部等部會共同執行邊境跨機關聯防。截至11月18日，具DRC旅遊史之入境旅客累計7名，其中5名是本國人，另2位是非DRC的外國人，均已配合完成自主健康管理，沒有出現相關症狀。

經疾管署評估DRC疫情持續且仍具境外移入風險，維持其國際旅遊疫情建議等級為第三級「警告」（Warning），且持續執行DRC邊境暫行管制措施，說明如下：

（一）暫緩核發DRC居民簽證；得排除對象維持「已取得我國入學許可之學位生」、「外交公務」、「國人之非本國籍配偶及其未成年子女」與「緊急或人道專案協處：如奔喪、探視重病親屬」等四類。

（二）入境前21天內有DRC旅遊史之國人、持我國有效居留證者及得入境我國者，須配合於抵臺時主動至機場檢疫站報到，由檢疫人員開立「入境旅客自主健康管理敬告單」，並提供免費自願採檢，於入境後21天內進行自主健康管理，並遵循敬告單規定回報健康狀況、出現症狀立即撥打防疫專線1922由衛生單位協助就醫等。

疾管署說明，具DRC旅遊史之入境旅客，如有出現疑似伊波拉病毒感染症狀（發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等），請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。如不配合上述措施者，將依傳染病防治法予以裁罰。