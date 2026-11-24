環境部試辦「維修券」，日前發放全數兌換完畢。循環台灣基金會建議，應由維修券轉型為「維修服務券」，民眾取得的不只是產品，而是持續使用它的服務，對提供者與使用者都有利。

環境部資源循環署為提倡透過維修延長物品使用壽命，試辦維修券發放活動，限量1000張，每張等值新台幣200元。19日當天中午開始發放，不到2小時全數兌換完畢。

循環台灣基金會表示，過去習慣「買、用、丟」，維修費用不低、維修資訊難找，連修東西的技藝也逐漸失傳；環境部此次試辦的規模雖然不大，卻讓「修」重新回到大家的生活選項。

循環台灣基金會進一步舉例，各國也都在摸索適合自己的做法。奧地利推出維修券，民眾修東西最高可減輕約新台幣6000元的費用；法國將生產者繳交的延伸責任費用，用來降低民眾的維修門檻；瑞典調降修理腳踏車、衣服、鞋子的加值稅，修理冰箱、洗衣機等家電的費用也可以抵免所得稅。

循環台灣基金會期許，未來能走向「維修服務券」，民眾取得的不只是一件產品，而是持續使用它的服務；當商業模式從「賣出產品」轉向「提供服務」，產品用得越久、越容易維修，對提供者與使用者都有利。

環境部表示，聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會（COP31）最後雖未通過主要決議，但台灣高度重視COP31主席國所倡議的零廢棄與循環經濟方向，並將資源循環視為推動淨零轉型、強化資源安全及提升產業競爭力的重要策略。

環境部強調，台灣不僅將持續深化國內循環經濟政策，也願意分享多年累積的資源回收、技術創新及產業發展經驗，積極與國際夥伴合作，共同推動循環材料應用及跨境循環供應鏈，讓循環經濟成為全球氣候行動與綠色成長的新動力。