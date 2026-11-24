器官捐贈移植制度近日因「蓋牌說」及「口頭報告潛規則」引發爭議。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長樊修龍表示，中心重新審視相關作業流程，均秉持公平、公開原則，若發現不妥之處，會同步向衛福部反映，並要求醫院提出說明，沒有所謂「蓋牌不蓋牌」的問題。

器捐中心前董事長李明哲日前接受媒體專訪指出，過去器捐中心處理違規案件，須先向主管機關口頭報告，獲同意後才能正式通報，質疑此一作法形同「蓋牌」。衛福部則澄清，並無違規案件須事前口頭報告、經認可後才能通報的規定或機制。

「中心最重要的角色是釐清事件來龍去脈、協助第一線人員解決問題，而非行使行政裁罰權。」樊修龍強調，中心是在衛福部指導下運作，遇到任何異常情況，向主管機關回報並同步釐清事實，是行政上應做的事。且臨床情況相當複雜，不能僅憑單一環節就對整起事件下定論，中心有責任了解事件前因後果，找出制度執行上的困難。

樊修龍指出，器捐中心每季都會重新審視、檢討過去一季的案件，了解哪些環節涉及制度面問題、哪些作業流程有調整空間。全台器捐協調師及第一線醫療人員都非常辛苦，中心應協助他們解決實務上遭遇的問題，而非僅著眼於違規與懲處。

至於外界關注器捐中心是否應具有調查權、行政處分權，樊修龍表示，中心並非行使行政裁罰權的機關，也沒有必要承擔這個角色，但本來就有責任了解事件始末。若確實涉及違規，則由衛福部及地方衛生主管機關依權責處理。

樊修龍認為，與其糾結中心是否具有「調查權」，不如著重能否完整釐清事實。中心應扮演第一線醫療人員與主管機關間的橋梁，將臨床執行上遭遇的困難反映給衛福部，作為後續制度精進的依據。

為降低第一線人員作業負擔，樊修龍透露，中心與衛福部自去年起已著手開發系統，希望透過系統優化，在既有公平分配原則下，改善作業流程，減輕第一線人員負擔，讓器官分配制度更加完善。

連日爭議是否衝擊器捐中心士氣，甚至影響器捐業務推動？「士氣不是重點，重點是我們是不是真的能夠關懷到捐贈者及其家屬。」樊修龍說，對於外界的誤解及認知落差，將盡可能溝通、弭平，相信第一線同仁仍會秉持初衷，不會因這場紛爭而停止前進。