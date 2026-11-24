長安化學工業股份有限公司通報，旗下藥品「消除倦睡疲勞甜含錠」，有主成分「維生素B1」（Thiamine mononitrate）含量低於檢驗規格下限情形，可能影響藥品品質與療效之穩定性，故啟動相關批號回收，本次回收對象共4批號，已銷售數量共2萬9109盒，合計為29萬1090錠，藥品適應症為消除倦睡和疲勞之指示藥品，國內尚有相同適應症之替代藥品，應無藥品短缺之虞。

衛福部食藥署藥品組簡任技正劉佳萍指出，這次案件是由藥品許可證持有商長安化學工業股份有限公司通報，其產品「消除倦睡疲勞甜含錠」長期安定性試驗，有主成分thiamine mononitrate含量低於檢驗規格下限情形，可能影響藥品品質與療效之穩定性。因這項藥品為醫師、藥師及藥劑生指示用藥，尚無健保使用量及市占率統計。

食藥署本次啟動回收等級為「第二級」。劉佳萍說，食藥署已要求廠商於115年12月10日前完成回收作業，並繳交調查報告及預防矯正措施，倘藥商未依規定辦理回收作業，將依「藥事法」91條，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。「消除倦睡疲勞甜含錠」藥品適應症為消除倦睡和疲勞之指示藥品，國內尚有相同適應症之替代藥品，應無藥品短缺之虞。

長安化學工業股份有限公司向食藥署表示，藥品進行第9個月安寧性試驗時，批號BU10、BU11、BU12三批號出現主成分含量低於檢驗規格下限情形，為此須回收這三批號，並預防性回收另一批號CM25，合計共回收4批號。食藥署提醒，用藥中民眾如對藥品有任何疑慮時，可洽鄰近藥局或諮詢藥師，選用其他適當藥品，各醫療院所、藥商、藥局應配合回收，並立即停止調劑、供應。