2026年11月24日16時11分，台南市安南區附近發生一次芮氏規模3.1的淺層地震，震源深度約14.7公里，震央位於台南市政府西北西方約6.4公里處。此次地震屬於極淺層地震，搖晃幅度輕微，最大震度為台南市1級，顯示地面搖晃程度較小。

最大震度1級地區：台南市

根據中央氣象署震度分級標準，震度1級代表微震，通常人在靜止狀態下可感覺到輕微搖晃，對一般生活不造成影響。此次地震未造成建築物損害或其他災情報告。

由於震度未達3級，無需額外採取特別的震後措施。民眾可正常進行日常活動，但仍建議保持防災意識，熟悉並落實地震時的防護要領。室內應準備固定傢俱，避免地震時造成物品掉落傷人。

地震是一種自然現象，雖然此次地震規模及震度不大，但提醒民眾持續關注官方發布的最新資訊。若遇地震，請遵守「趴下、掩護、穩住」原則，有效保護自身安全。

更多地震資訊與防震安全守則，請參考中央氣象署官方網站，保持警覺，防患未然。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）