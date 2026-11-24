農業部林業及自然保育署近幾年推動林下經濟政策，採有機種植並推出產品驗證標章，2025年祭出資材補助，目前已近95公頃森林的林下經濟相關產品獲驗證。

林保署為鼓勵林農投入友善森林經營，2019年起積極推動林下經濟政策，為山村、部落打造可細水長流的綠色森林產業，2024年起推出林下經濟產品驗證標章，2025年宣布，通過驗證的農友，可獲得最長3年、每年每公頃新台幣3萬元的資材補助。

林保署今天發布新聞稿，目前全國已有41戶林農通過驗證並取得林下經濟產品標章，透過友善經營維護周邊近95公頃森林生態環境。

林保署統計，目前林下經濟品項包括：段木香菇、木耳、台灣金線連、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、台灣白及（台灣原生蘭科植物）、絞股藍（七葉膽）等。

林保署指出，林下經濟是在維持森林生態環境、生物多樣性及水土保持功能前提下，善用森林微氣候與林下空間進行適度生產，並遵循不施用化學除草劑、病蟲害防治藥劑及化學肥料等友善環境原則 。

林保署說，相較於一般農業生產，林下經濟需要投入更多人力及心力，傳統森林經營以木材生產為主，在永續、韌性的發展趨勢下，更需要導入多元林業經營模式，為林農創造收益，林下經濟即為模式之一。

林保署自2024年起推動「林下經濟產品證明標章」驗證制度，委託財團法人慈心有機農業發展基金會擔任第三方驗證單位，透過申請輔導、田間檢核及抽樣檢驗等程序，建立產品品質與驗證機制。

林保署表示，推動林下經濟不只是增加森林的經濟利用價值，更重要的是讓林農在維護森林生態環境的同時，也能獲得合理的經濟收益，形成生態保育與地方生計相互支持的良性循環。