流感重症已連續兩周下降，但仍高於往年同期，疾管署將再觀察一周，最快下周宣布脫離流行期。疾管署長羅一鈞指出，左流右新疫苗接種人數已逼近800萬人，是歷年最快，但新冠疫苗年底將用罄，年底至明年1月底可能是空窗期，呼籲民眾把握時間接種。

疾管署指出，上周流感新增75例重症病例及23例死亡，重症數雖下降但仍高於往年。羅一鈞表示，重症案例連兩周下降，都低於100例，但以往流感高峰單周重症數大約50例上下，本周仍算是偏高，預計再觀察一周，配合抗病毒藥物公費期限到11月30日，12月將宣布是否脫離流行期。

羅一鈞指出，截至11月23日止，流感疫苗全國累計接種數已達約616.1萬人次，創下歷年同期新高，新冠疫苗接種累計亦已逾183.8萬人次，高於去年同期。兩者總計達799.9萬，預計今天會達到800萬，自10月1日起開打起，才55天就達到800萬，是有史以來最快，比去年快了20天。

另，流感疫苗還剩75.9萬劑，新冠41.2萬劑，包括莫德納新冠疫苗約18.6萬劑及Novavax新冠疫苗約22.6萬劑，增購之16.9萬劑Novavax新冠疫苗已於昨日撥配予各地方政府衛生局轉發合約醫療院所提供民眾接種。

羅一鈞提醒，新冠疫苗預計年底可能用罄，接著預計明年1月中旬或下旬，新到貨的20萬劑莫德納疫苗、15萬劑Novavax疫苗才會開始配送，預計在12月底到1月底會有空窗期，很難打到新冠疫苗，呼籲民眾現在就趕快去接種。

羅一鈞說，選舉人潮可能影響疫情傳播，但本季疫苗打氣不錯，但估計影響有限，仍建議長者、慢性病患者出入人潮擁擠場合佩戴口罩、勤洗手，有症狀盡快就醫。