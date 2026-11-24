財團法人器捐及病主中心前董事長李明哲日前接受媒體專訪，爆料器捐中心對於違規器捐分配案「蓋牌」，須先口頭向主管機關衛福部報告，才得以正式通報。衛福部回應，器官捐贈移植涉及病人權益、器官分配公平及社會信任，對相關案件均依法處理，並無違規案件須事前向主管機關口頭報告、經認可後始得通報規定或機制。

李明哲卸任器捐及病主中心董事長一職後，接受媒體專訪時指出，通報的第一例是他的老東家花蓮慈濟醫院，器捐及病主中心曾發生捐贈器官未依照順位安排事件，當時排序順位一以及順位二的醫療院所表達不需要，但中心卻跳過順位三、四、五的醫院，將器官安排給第六順位的醫院，當事人解釋是「一時恍神」所致。

李明哲今接受訪問時說，過去只要發生違規案件，依規定需主動通報給主管機關，也就是衛福部，但他接任後，被口頭提醒，這類違規事件，首要的步驟不是直接通報，而是得先「口頭」向衛福部報告，衛福部確認後才能通報，他表示「實在不該如此」，這恐有蓋牌之餘。

另外先前多名員工向主管機關、監察人及相關單位提出陳情，內容涉及職場霸凌申訴、人事任用、考績評核、資訊封閉及決策流程等爭議，導致近一年多來超過一半員工離職、退休或異動。

李明哲說，他當初沉默不講，就是為了要讓他的同仁能夠安然地離開這個職場部友善的單位，不過拜託大家不要一次全走，希望仍讓業務持續運作，大家在最後一董事會後才離開。

衛福部表示，器官捐贈移植涉及病人權益、器官分配公平及社會信任，對相關案件均依法處理，並無違規案件須事前向主管機關口頭報告、經認可後始得通報規定或機制。針對花蓮慈濟醫院器官分配案件，已於釐清事實後，即移請地方衛生主管機關依法查處，並完成裁罰。

至於器捐病主中心人事、勞資爭議及申訴事項，衛福部說，均依程序處理，其他所述涉及行政協調及人事安排等事項，也均依行政機制處理。衛福部將持續秉持該改善就改善、該釐清就釐清、涉及違規即依法處理原則，保障病人權益、維護社會信任。