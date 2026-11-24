民進黨新北市長候選人蘇巧慧陷入關說兒少強制猥褻案件疑雲，有新北市議員候選人質疑，在蘇巧慧辦公室4度關心後，涉嫌對未成年女童伸出狼爪的空手道教練徐唐成便獲得假釋，今天再被爆料，徐唐成假釋後，至今仍在新北市樹林某空手道館擔任教練。對此，衛福部保護司指出，按現行規定，用人單位可向警方查訊兒少性侵犯罪史，但除教育體系外，並無硬性規定終身不得任職。

徐唐成2019年涉嫌兒少性剝削，多名無辜女童受害，最終因違反強制猥褻罪、權勢猥褻罪等多罪行，合併判處6年有期徒刑。新北市議員候選人陳怡君指出，徐唐成在2025年9月成功假釋前，共提出4次假釋申請未果，直至蘇巧慧國會助理致電關心後才獲准，時機點過於巧合，而被假釋的徐唐成，目前在新北市樹林某空手道館持續任職。

衛福部保護司司長郭彩榕指出，雖對個案細節不清楚，不過一般涉嫌性侵害事件後回歸社區者，需定期向警察機關報到，並由地方專家小組評估是否接受身心輔導治療，且中央訂有性侵害加害人查閱制度，各單位用人前，可先向警察機關查詢此人是否曾涉嫌性侵害犯罪，空手道館僱主亦有資格可向警方查詢，但可能沒有使用這項權力，「畢竟真有敏感度，發現曾涉嫌性侵就不會聘用。」

郭彩榕指出，依「性侵害犯罪防治法」，包括社福機構等諸多場域，用人前都可向警察機關查詢應聘者是否為性侵害加害人，此為第一道防線。第二道防線則是消極資格限制，例如教育部對各級學校教師訂有明確的「消極資格」認定，只要曾涉犯性侵、兒少性剝削等罪刑，就不得聘用其擔任教師。至於私人運動教室、空手道館等，因涉及民眾工作權，目前尚無硬性規定，需審慎討論。

不過，依現行規定，教練是否為性侵加害人，僅限雇主有此權力，一般家長無從得知。郭彩榕指出，「兒少權法」草案目前尚在立法討論過程中，擬納入的「兒少工作證」，將強化相關查閱機制，類似「加強版良民證」，無關誰可以查閱，而是改為要求特定領域工作者，在應徵時應「自證清白」，至於相關執行細節，仍有待各界討論。