37歲男子長年飽受早洩困擾，每次與伴侶親密接觸，前戲階段就已忍不住射精，即使曾嘗試口服藥物及外用延時噴劑，改善幅度仍相當有限，逐漸失去自信，不敢展開新的感情。泌尿科醫師指出，早洩並非單純的心理問題，也可能與神經敏感度及射精調控機制有關，應依不同病因選擇適合的治療方式。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜表示，這名男子雖然知道自己的生理問題，卻沒有積極尋求治療，曾嘗試口服藥物及外用延時噴劑，但效果始終不如預期，長期累積的挫折感，甚至對親密關係產生恐懼。經就醫詳細評估，確認屬於典型「原發性早洩」，俗稱「先天性早洩」。

顧芳瑜指出，臨床上早洩主要可分為原發性及續發性兩大類。原發性早洩患者通常從第一次性經驗開始，就持續出現難以控制射精的情形，在陰莖進入陰道前或進入後約1分鐘內射精。續發性早洩則是原本性生活正常，後來才出現射精時間明顯縮短的情形，可能與攝護腺發炎、勃起功能障礙、甲狀腺功能異常或心理壓力有關。

根據歐洲泌尿科醫學會治療指引，部分早洩口服藥物可使射精時間平均延長至原本的2.5至3倍，但對於症狀嚴重的患者而言，即使延長數倍，仍可能無法達到期待的治療效果，且部分患者可能出現惡心、頭暈、頭痛等藥物副作用。

顧芳瑜表示，部分原發性早洩患者可能與陰莖感覺神經過度敏感有關，輕微刺激就容易觸發射精反射。這名37歲男子因藥物治療成效有限，經評估後接受「陰莖背神經減敏手術」，藉由阻斷部分感覺神經，降低龜頭對外界刺激的敏感度，術後經過約一個月傷口恢復期，性生活時間明顯延長，逐漸找回自信。

「神經減敏手術並非毫無風險。」顧芳瑜說，每名患者的神經分布及敏感程度不同，若阻斷過多神經，可能造成感覺遲鈍、影響性生活快感，須審慎評估。目前歐洲泌尿科醫學會仍不建議施行陰莖背神經切斷術治療早洩，主要考量神經損傷可能具有不可逆性，長期療效及安全性仍缺乏足夠研究證據。

早洩治療仍應以口服藥物、局部麻醉製劑等為優先，必要時搭配心理諮商及行為治療。顧芳瑜提醒，男性若長期面臨射精控制困難，甚至影響伴侶關係及生活品質，應主動尋求泌尿科醫師協助，釐清病因，充分了解各項治療的效益與風險，切勿因一時挫折而貿然接受不可逆的侵入性治療。