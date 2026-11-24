國內流感疫情雖降溫，衛福部疾管署今公布，上周仍通報75例重症、23例死亡，而上周通報的死亡案例中，有一名40多歲的女性，10月中旬陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘等症狀，當時僅自行服藥未就醫，未料症狀加劇，後續至急診就醫後肝指數升高，住院一周後死亡。疾管署估計，將再觀察一周，才能釐清是否脫離流行期。

疾管署防疫醫師林詠青說，上周流感死亡個案中，一名南部40多歲女性，有惡性腫瘤、慢性肝臟病史，未施打疫苗。10月中陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘，自行服藥但症狀加劇，發病後兩天到急診就醫，檢驗發現肝指數和發炎指數上升，血氧偏低，胸部X光顯示雙側肺炎，快篩認為A型流感，併發肺炎呼吸衰竭、敗血症，收至加護病房，給予抗生素、抗病毒藥物。

不過，住院期間併發細菌感染、低血氧呼吸困難、呼吸喘未改善，10月下旬血壓降低、生命徵象不穩定，住院一周不幸死亡，原因是A流引發肺炎。同住家人在差不多時間發病、確診A流。

疾管署公告，第46周11月15日至11月21日門急診就診計8萬9403人次，較前一周9萬719略降1.5%。社區流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占94.2%為主。

疾管署指出，上周11月17日至11月23日新增75例重症病例及23例死亡，均以感染A型H1N1為多；本流感季累計791例流感重症病例，其中178例死亡，高於往年同期；重症病例65歲以上長者占69.9%、具慢性病史者占85.3%，未接種本季流感疫苗占94.8%。中國大陸北方、日本、南韓、美國、加拿大及歐洲疫情皆上升且流行H1N1。

疾管署長羅一鈞表示，重症案例連兩周下降，都低於100例，但以往流感高峰單周重症數大約50例上下，本周75例算是偏高，預計再觀察一周，配合抗病毒藥物公費期限到11月30日，12月將宣布是否脫離流行期。

疾管署指出，流感目前尚處於抗病毒藥物擴大使用期間，重症數雖下降但仍高於往年，考量近日氣溫變化大，感染呼吸道傳染病風險仍高，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群留意自身健康狀況，出入人多擁擠場所時建議佩戴口罩，建議接種流感及新冠疫苗，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應盡速就醫以及時獲得治療。