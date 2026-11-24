今年行憲紀念日連假有3天，台灣高鐵今天宣布，自12月24日至28日規劃行憲紀念日疏運，期間加開82班次列車，總計5天提供907班次的旅運服務，並自11月26日凌晨0時起開放訂票。

今年行憲紀念日連假自12月25日起至27日，為服務旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵自12月24日至28日規劃行憲紀念日疏運，並發布新聞稿公布加開列車以及相關服務資訊。

台灣高鐵指出，疏運期間加開82班次列車（南下37班、北上45班），總計5天提供907班次的旅運服務，旅客可自11月26日凌晨0時起，透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T-EX行動購票」App，或於營業時間內至各車站售票窗口及自動售票機，一次購買疏運期間所需車票。

針對有意利用自由座返鄉或出遊的旅客，台灣高鐵提醒，可預先查詢高鐵企業網站、「T-EX行動購票」APP或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，可立即掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，建議優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮。

此外，疏運期間針對台中以北區間自由座需求較高時段，台灣高鐵特別擴大自由座運能，建議往返台中以北各站旅客多加利用；而搭乘自由座的旅客，可在車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」APP，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR Code進站搭車。

台灣高鐵指出，12月24日南下1269、1697車次，以及12月27日北上1336、1698及1296車次，上述5車次僅提供2至3節車廂作為自由座車廂，且抵達端點站（左營站/南港站）時間，將超過凌晨0時（最晚至凌晨0時30分抵達端點站），提醒搭乘上述5車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵表示，疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學團體」及「指定區間團體」等專案則不適用。