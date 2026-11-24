喉嚨痛怎麼緩解？中國醫藥大學附設醫院中醫部住院醫師楊華林分享，一名患者近日看診時，向他透露自己用了大半輩子的保養方法，只要感覺快感冒、喉嚨開始不舒服，就會用溫鹽水漱口，甚至漱到靠近扁桃腺的位置，認為對緩解不適很有幫助。這個看似簡單的生活經驗，其實也是常見的喉嚨保養方式。

2026-11-24 15:17