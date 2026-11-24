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台灣東部海域發生規模4.4地震 宜蘭南澳最大震度2級
中央氣象署於11月24日下午3時01分23秒在台灣東部海域偵測到一場規模4.4的地震，震源深度約12.6公里，屬於極淺層地震。震央位於宜蘭縣政府東方約56.4公里海域。由於震央鄰近台灣東部沿海地區，部分地區均有感受到地震搖晃。
最大震度2級地區：宜蘭縣
此次地震最大震度在宜蘭縣南澳地區達2級震度，該震度屬於輕微搖晃，多數民眾能感受到搖晃，電燈與懸掛物輕微搖晃，靜止的汽車會有輕微晃動。由於震度未達3級，無須實施特別震後應變措施。
最大震度1級地區：新北市、花蓮縣、新竹縣
新北市、花蓮縣及新竹縣部分地區感受到1級微震，僅在安靜環境下有人察覺細微搖晃，搖晃感較為輕微，無明顯不適或建築物損害。
本次地震規模為4.4，震度均未達3級，本地區未發生災害或異常狀況。提醒民眾平時應熟悉防震守則，地震發生時應保持冷靜，遵守「趴下、掩護、穩住」的基本防護動作，避免因慌亂導致意外傷害。
室內民眾應盡量躲避於穩固家具下，避免靠近窗戶玻璃；室外者則應遠離建築物、電線桿等可能掉落物，待震動停止後再離開安全區域。若駕駛中遇地震，應勿緊急剎車，控制車輛穩定停靠路旁。
中央氣象署將持續監控地震活動，提供最新資訊，請民眾隨時注意官方發布的災防訊息。
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