交通部長陳世凱今天到桃園國際機場視察第三航廈主體設施進度，由桃園國際機場公司總經理總范孝倫、副總經理李俊德陪同。機場公司副總孫宏彬簡報時說明，第三航廈計畫總進度約91%。陳世凱表示，希望2026年11月份進行試營運，12月25日正式營運使用。

陳世凱表示，第三航廈完成封頂跟斷水之後，室內裝修在今年下半年已全力進行。三航廈重要的特色雲頂天花板，目前已完成9.5萬朵。出境大廳報到櫃檯已有6個島區做好，行李提領系統及行李處理系統都已經完成。

陳世凱指出，未來旅客會用到的行李提領區總共有12個轉盤，轉盤的長度等於一航廈加上二航廈轉盤的長度，所以未來旅客在提領行李的過程舒適度會提升。行李提領區空間的天花板有4米高，Halo燈具也都已裝設完成，非常寬闊且高度不會有任何壓迫感。

至於航廈工程進度，陳世凱表說，今年下半年全力在趕工的是整體三航廈的室內裝修，現在工程都有按照預定進度，特別感謝工程團隊日以繼夜辛苦努力趕工，工程完成後下一步就是營運的準備。

陳世凱指出，將來總共會有240個單位，約有3.5萬的人在第三航廈工作，界面相當複雜、工作團隊也相當龐大，今年已完成一些硬體建置，希望在明年初完成大部分硬體建置，明年下半年會進行營運準備。目標希望在明年的11月份進行試營運，12月25日三航廈可以正式營運，跟國人見面、讓國人使用。

行李提領區共有 12 個行李轉盤，這未來三航廈轉盤的長度等於是一航廈加上二航廈轉盤的長度。記者黃仲明／攝影

未來航廈完成後，入境旅客經電扶梯進入行李提領區。記者黃仲明／攝影

未來旅客通過安檢、證照查驗後，進入管制區就會看到通往4樓商業區域的電扶梯。記者黃仲明／攝影

三航廈出境大廳已有6個櫃台的島區完成。記者黃仲明／攝影