財團法人器捐及病主中心前董事長李明哲日前接受媒體專訪，爆料器捐中心對於違規器捐分配案「蓋牌」，須先口頭向主管機關衛福部報告，才得以正式通報；李明哲今表示，他得先強調器官捐贈或分配的過程都是「公平公正」，但對於違規案件通報，出現認知上的疑慮，或是系統轉換過程出現問題，就必須要有人出面維護把關。

李明哲卸任器捐及病主中心董事長一職後，接受媒體專訪時指出，器捐及病主中心曾發生捐贈器官未依照順位安排事件，當時排序順位一以及順位二的醫療院所表達不需要，但中心卻跳過順位三、四、五的醫院，將器官安排給第六順位的醫院，當事人解釋是「一時恍神」所致。

李明哲也在接受媒體專訪時表示，他擔任董事長期間，從未發生過類似事件，主因是他規定，器官分配完成後，必須要向主管報告，由主管確認是否正確執行器官分配。

李明哲今接受訪問時說，過去只要發生違規案件，依規定需主動通報給主管機關，也就是衛福部，但他接任後，被口頭提醒，這類違規事件，首要的步驟不是直接通報，而是得先「口頭」向衛福部報告，衛福部確認後才能通報，他表示「實在不該如此」，這恐有蓋牌之餘。

也因為他認為口頭先報告違規事件，並非直接通報一事並不合理，他坦承「我向來不做口頭報告，我都直接通報」，只要事件明顯違規，不該考慮捐贈醫院與受贈醫院之間的情感或其他因素，站在他的立場上不需要考慮這些，該做的事就要做，通報後後續遇到何種反應，就再來解決。而此舉疑似成為他請辭風波的原因之一。

李明哲2024年4月接任器捐及病主中心董事長，任期間爆發內部治理爭議，多名員工向主管機關、監察人及相關單位提出陳情，內容涉及職場霸凌、人事任用、考績評核、資訊透明及決策流程等，並指出中心近一年多來已有超過半數員工離職、退休或異動，2026年5月李明哲主動請辭，衛福部長石崇良慰留，於今年9月20日正式卸下職務。

對於，器捐及病主中心前執行長、北醫附醫器官勸募暨移植中心主任江仰仁，對於李明哲提及的「蓋牌說」感到質疑。江表示，過去若遇到違規分配事件，首先要調查釐清事實，再將完整報告呈交主管機關，由主管機關決定是否移請地方衛生局裁罰，並非刻意隱匿，認為李是否在講「過去幾十年前的事」。

「我不講過去的事情，我只講我任內的事情」李明哲說，認為說需通報就會通報，當然衛福部也說，沒有這樣口頭報告的機制，因此他過去任內也不是走這個模式呈報。

李明哲表示，他投入器官捐贈移植工作逾20年，即使面臨責難，仍義無反顧，因為器捐制度要走得長久，關鍵在於公開透明、公平正義，不能因人為因素或機構間認知差異，影響民眾對制度的信任。

李明哲說，有人認為他不近人情、換了位置就換了腦袋，但他始終秉持初衷。他強調，器官捐贈流程各環節均有人把關，並未出現不公平情形，部分爭議源於認知差異或系統轉換過程，而他提出通報也是為了善盡把關責任，「我雖然受傷了，但我守住了該有的公平正義原則」。

李明哲說，器捐制度若缺乏透明度，容易讓外界聯想到器官販賣、活摘器官等爭議，這對長期投入器捐工作的醫療人員及捐贈者家屬都不公平，即使維護制度的過程未必能獲得所有人諒解，他仍有所堅持。