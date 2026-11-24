喉嚨痛怎麼緩解？中國醫藥大學附設醫院中醫部住院醫師楊華林在Threads分享，一名患者近日看診時，向他透露自己用了大半輩子的保養方法，只要感覺快感冒、喉嚨開始不舒服，就會用溫鹽水漱口，甚至漱到靠近扁桃腺的位置，認為對緩解不適很有幫助。這個看似簡單的生活經驗，其實也是常見的喉嚨保養方式。

楊華林指出，溫鹽水漱喉是舒緩喉嚨疼痛與不適的自我照護方法之一，操作方式並不複雜。只要準備一杯約200毫升的溫水，加入一茶匙鹽並攪拌均勻，接著分小口含入口中，稍微仰頭，讓鹽水在咽喉處輕輕漱動，發出「咕嚕」聲後再吐掉，切記不要將鹽水吞下。

這名患者分享的日常習慣，也讓楊華林直呼，原來生活中的小撇步早已出現在正式衛教資訊中，簡單的方法不一定沒有根據。不過，若喉嚨疼痛持續未改善，或伴隨發燒等症狀，仍應尋求醫療協助，不宜只依賴居家照護。

除了喉嚨不適，鼻塞也是不少人在感冒或過敏時常見的困擾。本站曾報導，旅日部落客「魚漿夫婦」分享日本網友提供的緩解鼻塞小撇步，只要透過手指擺出特定姿勢，就有網友聲稱能讓鼻子恢復通暢。

做法是先將手掌完全張開，再單獨彎曲食指；接著維持食指彎曲，讓拇指與中指指尖互相碰觸，最後盡量將無名指和小指伸直。該名網友表示，這個動作相當簡單，據稱有助緩解鼻塞，不過效果仍因人而異，僅供參考，若鼻塞嚴重或症狀持續，還是應就醫確認原因。