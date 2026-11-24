國內出現今年第二例茲卡病毒境外移入個案，北部30多歲男性11月到馬爾地夫旅遊8天，回國後出現發燒、紅疹。疾管署呼籲，自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內性行為均應使用保險套。

疾管署公布，新增1例茲卡病毒境外移入病例，為北部30多歲本國籍男性，11月4日到12日至馬爾地夫自助旅行8天，11月13日返國時出現發燒、紅疹等症狀，由桃園機場檢疫站通報並採檢送驗確診。同住者目前無症狀，採檢結果均為陰性；衛生單位已針對個案居住地進行環境孳生源清除、接觸者健康監測等防治工作，並給予個案及接觸者衛教。

疾管署副主任李佳琳指出，國內今年截至11月23日累計2例確定病例，感染國家分別為泰國及馬爾地夫各1例。我國自2016年迄今共確診32例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染國家多為東南亞國家，占78.1%，分別為泰國8例、越南6例、菲律賓、緬甸、馬來西亞及馬爾地夫各3例、印尼、新加坡、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例。2016年累計13例，2017年至2025年每年均為5例以下。

今年首例境外移入茲卡病毒案例是在6月時，北部一名30多歲本國籍男性，自泰國返國後陸續出現發燒、頭暈、頭脹等症狀，6月下旬因皮疹就醫，經採檢後確診感染茲卡病毒。

依據世界衛生組織（WHO）最新報告顯示，全球截至2026年5月累計共有97個國家及地區曾有本土蚊媒傳播茲卡病毒之證據，目前發生率已遠低於2015至2016年大規模疫情期，多數感染者並無症狀，且疫情多集中於美洲。美洲今年截至11月7日累計11國報告1萬8394例病例，以巴西及阿根廷病例數為多。

東南亞及南亞地區近年疫情呈低度流行，泰國2023年至2025年累計病例數由逾700例降至236例，呈逐年下降趨勢，印尼峇里島及馬爾地夫今年陸續有旅客返國後確診，其中美國CDC已針對峇里島發布第二級旅遊警示，另有多國通報自斐濟、馬來西亞及菲律賓等地移入之旅遊相關病例。此外，新加坡、印度及孟加拉亦持續有本土病例；歐洲自2019年法國本土群聚後未再有本土病例，現有病例均為境外移入；非洲則有肯亞等18個國家受疫情影響。

疾管署表示，台灣把茲卡病毒感染症列為第二類傳染病，茲卡病毒可透過病媒蚊叮咬或性行為傳染，亦可能經由母嬰垂直傳染，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，典型的症狀為發燒、紅疹、關節炎及關節痛等，症狀與登革熱相似但較輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。

疾管署呼籲，民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性之性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另請落實自主防蚊措施至少三周，暫緩捐血至少一個月。

疾管署呼籲，民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應盡速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。