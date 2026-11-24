慢性病長者同時服用十多種藥物情況並不少見，醫院理應透過醫師、藥師雙重把關，避免重複用藥，或藥物作用互相抵觸。不過，開業藥師、基層藥師協會理事徐壽慈向本報爆料，一位75歲長者於台北某大型醫學中心就醫，醫師竟同時開立肌肉鬆弛劑及治療肌無力藥物，形同「一面踩剎車、一面加油門」，疑似導致民眾因肌肉無力，不慎跌倒骨折。

受這起用藥烏龍影響的病人，是一位75歲長者。徐壽慈指出，該患者原先在其他藥局領藥，近期因跌倒不適，在住家附近骨科診所就醫，再到他經營的藥局領取消炎止痛、維他命B12等藥物。他點開雲端藥歷一看，發現該病人在台北某醫學中心就醫，連續處方箋用藥高達14種，其中更有二項藥物作用完全相反，竟在同一日開立，疑為導致民眾跌傷原因。

該患者為重症肌無力病人，也罹患多種慢性病，徐壽慈指出，病人在藥局領藥時自述近期因肌肉酸痛，11月16日回診時向醫師反應，醫師竟直接開立肌肉放鬆藥物，然而，病人本身已是重症肌無力患者，正在服用治療肌無力用藥，藥物兩相疊加，形同一面踩剎車、一面加油門，很可能導致病人因肌肉無力，才會不慎跌倒摔傷，至附近骨科就醫。

徐壽慈質疑，高齡75歲病人，無從事爬山、重度負重等操勞活動，其肌肉酸痛恐有其他原因，不是直接開立肌肉鬆弛劑就能解決，且分析病人雲端藥歷中，服用的降膽固醇藥物，其副作用可能影響腎功能，導致痠痛症狀，因病人膽固醇控制恢復良好，理應逐漸減量或更換藥物，緩解病人不適，同時應追蹤其腎功能變化，然而，醫師卻未把關，而是直接疊加開藥。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，多重用藥不僅影響病人安全，也形成健保資源浪費，OECD國家藥費占醫療支出約18%，我國則高達28%，基層藥局經常遇到醫院不同科別，開立交互作用或重複用藥情況，若病人往返不同醫院、診所就醫，情況更加嚴重，且以本案而言，藥物交互作用導致病人跌倒，最終痛苦的仍是病人，呼籲政府正視民眾多重用藥困境，設法出招改善。

徐壽慈說，民眾常認為大廟的和尚比較會念經，但本案病人就醫醫院為台北大型醫學中心，仍發生重複用藥情況，令人遺憾，建議應由社區藥局藥師把關，協助將使用多種藥物病人，轉介至醫學中心的整合醫學門診就醫，才能避免類似憾事發生。