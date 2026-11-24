交通部長陳世凱今天視察桃園國際機場第3航廈主體設施時表示，希望明年初完成大部分硬體建置，下半年展開營運準備，預計明年11月試營運，12月25日正式營運使用。

陳世凱上午在桃園國際機場公司總經理范孝倫、副總經理李俊德及孫宏彬陪同下，前往第3航廈視察，並聽取孫宏彬簡報。根據機場公司簡報，目前第3航廈計畫總進度約91%。

陳世凱接受媒體聯訪表示，第3航廈去年上半年封頂、斷水後，今年下半年全力進行室內裝修。目前室內雲頂天花板部分，共9.5萬朵雲頂天花板都已完成；出境大廳有6個櫃台的島區也已做好。

陳世凱說明，行李提領區共設有12個行李轉盤，這12個轉盤的長度加起來等於「一航廈再加上二航廈」。行李提領區的天花板有4米高，Halo燈具也已裝設完成，整體空間非常寬闊，不會有壓迫感。

陳世凱指出，目前整個行李提領系統及行李處理系統都已完成，「也就是說未來所有國際與國內旅客出入境時的行李部分都已經完成建置」。

至於航廈工程進度，陳世凱表示，今年下半年全力趕工第3航廈整體室內裝修，目前工程都在預定進度上。他特別感謝工程團隊日以繼夜辛苦趕工，待工程完成後，下一步就是營運準備。

陳世凱指出，營運準備部分共有240個單位進駐，約有3.5萬人在第3航廈工作，界面相當複雜，工作團隊也相當龐大。今年完成一些硬體建置後，希望明年初完成大部分硬體建置，下半年進行營運準備。目標還是不變，希望第3航廈明年11月進行試營運，並於12月25日正式營運使用。