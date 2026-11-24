「高鐵等到自由座恐要1小時，呼籲返鄉民眾改搭台鐵與客運！」交通部政務次長陳彥伯24日表示，因應28日返鄉投票需求，高鐵訂位已近全滿，27日傍晚南港、台北及板橋站自由座預估須候車45至60分鐘；台鐵、國道客運及離島海運仍有餘位，航空也再開放第三波加班機訂位。

高鐵加71班仍近全滿

陳彥伯指出，高鐵本次疏運共加開71班次，總計提供749班次列車，從11月27日下午起至28日中午前為主要尖峰，訂位已近全滿。高鐵首度推出10班深夜「紅眼優惠班次」，27日晚間及28日上午也將加開20班全車自由座列車。

27日17時至20時，南港、台北及板橋站預估出現自由座候車尖峰，等候時間可能達45至60分鐘。高鐵將實施自由座閘門儀控維護乘車安全，對號座旅客進站不受影響。

台鐵訂位率41.8%

台鐵本次疏運共加開86列次，東線58列次、西線28列次，截至24日上午8時整體平均訂票率約41.81%，仍有餘座。國道客運27日至29日平均每日開行7088班次，27日返鄉尖峰將提供8079班次、約27.7萬個座位，整體預售率約29.3%，座位充裕。

離島海運於27日至30日規劃40航次，提供約1.6萬個艙位，27日返鄉尖峰仍有3601個座位，28日及29日分別有2272個及2731個座位。航空方面，今日再開放第三波加班機訂位，增開20架次、1884個座位，國內航線累計共提供1008架次、約7.3萬個座位。

國道暫停施工

陳彥伯強調，交通部已提前掌握訂位及交通情形，分階段公布疏運資訊，並協調各運具增班機動調整運能。國道部分將加強匝道儀控、機動開放路肩，並自27日中午起全線暫停施工。他呼籲返鄉民眾善用多元公共運輸避開尖峰，自行開車者可透過「高速公路1968」App掌握即時路況。

【更多精采內容，詳見 】