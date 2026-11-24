「台北市已編列AI自駕公車預算，中央應盡速完成母法立法！」藍委賴士葆24日與台北市議員曾獻瑩召開記者會，呼應台北市長蔣萬安推動AI自駕公車的政策，提出地方及中央層級的AI自駕公車法案。賴士葆指出，AI自駕公車目前僅有實驗性法規，中央政府應儘快提出母法。

公車駕駛缺三成

國民黨台北市議員曾獻瑩指出，台北市公車駕駛員額5262人，實際聘用僅3698人，缺口約三成，現有駕駛長期超時疲勞駕駛，業者屢遭勞檢裁罰仍找不到人，直接危害行車安全，因此推動AI自駕公車迫在眉睫，技術上已可行，問題是中央法規卡關。

他指出，現行地方政府推動AI自駕公車只能依《無人載具科技創新實驗條例》以沙盒方式上路，全程最長不超過四年，期滿就結案，業者看不到商轉前景，自然不願投資。曾獻瑩表示，台北市已編列預算，規劃從信義路公車專用道開始推動，若中央遲不鬆綁，投資恐打水漂。

六都可參考北市推動

國民黨立委賴士葆表示，自治條例必須有母法依據，若行政院遲遲不提對案，他將自行提出《AI自動駕駛公共運輸條例》。所謂「1+1+N」，「1+1」是現行科技創新實驗條例的沙盒實驗，重點在後面的「N」：N不是再延長實驗，而是正式商轉，由母法授權地方政府以自治條例接軌。

「《台北市AI自動駕駛公共運輸自治條例》草案已擬好，母法一通過即可接軌。」曾獻瑩表示，台北市有15條公車專用道，先從信義路開始，再逐步擴展至羅斯福路，台北先推動後六都也可參考。日本已於2023年修法讓自駕公車合法營運，韓國、新加坡、美國、英國也均有自駕公共運輸上路，台灣不能再停留在沙盒階段。

安全標準由中央把關

賴士葆強調，車輛能否上路的安全標準應由中央審議把關，肇事率標準與保險由中央訂定最低門檻。曾獻瑩補充，地方可在中央門檻之上加碼，並落實賠償與醫療保障，只要自駕肇事率低於人為駕駛，就有上路的正當性。民眾黨新店選區市議員參選人邸聖德表示，駕駛短缺不是台北市獨有問題，六都及各縣市只要財力、路線條件成熟，都應有法源可以推動。

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