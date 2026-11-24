聽新聞
0:00 / 0:00
「烏魚漁海況速報」最快每4天更新 助漁民賺烏金
每逢冬季烏魚汛期，海水溫度、季風、海流與海況的快速變化，都可能影響烏魚洄游、漁場形成及漁船作業。農業部水產試驗所為協助漁民掌握烏魚汛期的漁況與海況變化，持續進行「烏魚漁海況速報服務」，並於每4至7天定期更新漁獲查報、海象及氣象情況、衛星海面水溫及水溫預測等資訊，提供漁民及產業掌握漁場變化及規畫出海作業的重要參考。
水試所副研究員張致銜表示，台灣烏魚汛期主要集中於冬季，烏魚洄游與中國沿岸流冷水南下、台灣周邊海域水溫及冬季季風等環境變化密切相關。水試所持續強化漁況服務，汛期間原則上每4至7日發布速報，內容涵蓋海象及氣象動態、水溫變化、各地漁獲情形，以及魚群與漁場可能變化等資訊，並配合衛星海面水溫圖與水溫預測資料進行綜合判讀。
張致銜指出，以2025年度速報為例，研究團隊即透過實際漁況、東北季風、水溫及冷水團變化，將「天氣－水溫－魚群」資訊，作為判讀漁場位置及作業時機的科學依據。不過，漁場及魚群動態仍會受到即時海況與資源改變影響，速報內容須配合後續實際漁獲持續驗證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。