台灣好行「9127D大鵬灣琉球線」從2020年底開通至今，串聯高鐵左營站、東琉線碼頭及大鵬灣風景區，載客量今破百萬人次，第一百萬名幸運旅客來自美國田納西州男子Thatcher（陳俊恩）與高雄女友陳昕芸共同獲得，兩人獲贈一年份免費乘車券，與呼應公車路線編號9127元旅遊購物金及在地伴手禮，驚喜連連。

大鵬灣國家風景區管理處、屏東縣政府與客運業者今在東琉線碼頭站舉辦歡慶百萬人次活動，鵬管處長王玟傑、屏東客運董事長郭子義等人送上大禮，同班車乘客也人人有獎，為旅程增添意外驚喜。

來台旅遊5個多月Thatcher此次與女友安排東港兩天一夜小旅行，今搭台灣好行大鵬灣琉球線，準備到小琉球一日遊，一下車就幸運中獎。兩人分享，搭乘大眾運輸銜接海島旅遊行程輕鬆便利，獲旅遊購物金及免費乘車券，更是意料之外的收穫。這也是他們第二次來東港鎮、琉球鄉，當時在琉球玩三天兩夜，不小心丟失手機，感謝客運業者、船運業者、警方等幫忙，很快速找回手機。

鵬管處指出，大鵬灣琉球線開通近6年，主打高鐵左營站直達東琉線碼頭，省去旅客多次轉乘，抵達小琉球後，還可轉乘島上台灣好行「601小琉球線」，尖峰時段每小時2班車，可走訪花瓶岩、蛤板灣及藝文步道「琉行之道」等景點，不必自行開車或租機車，也能暢遊小琉球。

鵬管處表示，高鐵、公車及交通船串聯海陸交通，除可減少旅客塞車、尋找停車位的困擾，也能降低私人運具帶來的碳排放及對海島環境的干擾，鼓勵旅客實踐「負責任旅遊」，享受海島風光之餘，兼顧海洋生態保育。

鵬管處表示，大鵬灣周邊蚵殼島、青洲灣等遊憩據點陸續完成環境營造與開放，未來持續優化大眾運輸接駁路網，結合大鵬灣觀光產業聯盟及在地業者推出永續旅遊優惠，讓旅客不必自駕，也能輕鬆安排東港、大鵬灣及小琉球旅遊行程。

台灣好行「9127D大鵬灣琉球線」載客量今破百萬人次，第一百萬名幸運旅客是美國田納西州男子Thatcher陳俊恩（左，背對者）與高雄女友陳昕芸共同獲得，兩人獲贈一年份免費乘車券，9127元旅遊購物金及在地伴手禮。圖／鵬管處提供

台灣好行「9127D大鵬灣琉球線」從2020年底開通至今，串聯高鐵左營站、東琉線碼頭及大鵬灣風景區，載客量今破百萬人次。記者劉星君／攝影

台灣好行「9127D大鵬灣琉球線」載客量今破百萬人次，第一百萬名幸運旅客是美國田納西州男子Thatcher陳俊恩（左二）與高雄女友陳昕芸（左三）共同獲得，兩人獲贈一年份免費乘車券，9127元旅遊購物金及在地伴手禮。圖／鵬管處提供

台灣好行「9127D大鵬灣琉球線」載客量今破百萬人次，第一百萬名幸運旅客是美國田納西州男子Thatcher陳俊恩（左三）與高雄女友陳昕芸（左四）共同獲得，兩人獲贈一年份免費乘車券，9127元旅遊購物金及在地伴手禮。圖／鵬管處提供