國營台灣鐵路股份有限公司今天開放行憲紀念日連假疏運期（12月24日到28日）訂票，據台鐵統計，截至上午10時，總計完成4萬3058筆、7萬1902張訂票，各時段仍有餘位。

連假疏運期，台鐵全線加開各級列車共111列次（西線39列次、東線72列次）。

台鐵發布新聞稿表示，凌晨0時起開放全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，旅客訂票後，可於2天內（含訂票當日）到各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取車票，台鐵說，11月26日上午9時重新釋出，由於旅客隨時有退、換票情形，餘票情況可利用台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。

至於12月24日、25日及27日加開實名制列車，台鐵表示，將於11月25日凌晨0時起開放訂票，凡設籍花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及配偶與直系血親1親等國民可多利用。