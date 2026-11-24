搬重物後突然腰痛，休息幾天仍未改善，當心可能不是單純閃到腰，而是椎間盤破裂壓迫神經。醫師指出，椎間盤突出或破裂與年齡、遺傳及退化程度有關，長期反覆彎腰、扭轉、久坐、肥胖及搬重物等，都可能增加脊椎負擔。若椎間盤破裂壓迫神經，可能造成腰痛、肌肉無力、感覺異常，甚至大小便功能障礙，若神經已受到嚴重損傷，即使接受手術也未必能完全恢復，民眾應及早就醫。

台北慈濟醫院神經外科醫師洪立偉表示，椎間盤是位於脊椎骨之間的盤狀軟骨，主要功能是承受身體重量及分散脊椎負荷。椎間盤突出或破裂除了與年齡、遺傳及本身退化程度有關，長期反覆彎腰、扭轉、肥胖、肌肉耐力不足、抽菸及搬重物等，也都是可能的誘發因素。

當椎間盤破裂向後突出，壓迫神經時，可能引發腰痛、肌肉無力及感覺異常，嚴重甚至影響大小便功能。不過，椎間盤破裂並不代表一定會造成神經損傷，其影響程度仍取決於破裂位置、脫出程度及神經受壓情形。

洪立偉指出，並非所有椎間盤破裂患者都需要接受手術，通常會透過X光及核磁共振檢查，評估脊椎穩定度及神經受壓程度。若影像顯示神經受到嚴重壓迫，且症狀已明顯影響日常生活，醫師會建議手術治療；若肌力嚴重下降，甚至無法行走或站立，則須迅速進行手術評估。

至於症狀較輕微或影像檢查顯示壓迫情形不嚴重的患者，可先透過復健、藥物等保守治療，搭配運動及生活方式調整。

洪立偉說，若患者脊椎骨有明顯不穩定情形，可採取微創減壓及骨釘固定骨融合手術，移除壓迫神經的組織後，再置入骨釘、墊片及人工骨，使骨頭融合；若脊椎結構穩定，僅有單純神經壓迫，則可透過微創減壓手術移除壓迫來源。

隨著醫療技術進步，這類手術已能以微創方式進行，不僅傷口較小、恢復較快，也能減少對脊椎旁肌肉的傷害，在解除神經壓迫的同時，保留椎間盤大部分緩衝及活動功能。但若神經已受到嚴重損傷，術後仍可能無法完全恢復原有功能，因此掌握治療時機相當重要。

台北慈濟醫院日前收治一名52歲林姓男子，平時身體健康，日前搬重物後腰部突然劇烈疼痛，甚至痛到無法行走。他原以為只是閃到腰，在家休息2、3天後仍未改善，才前往急診就醫。

經X光及核磁共振檢查，發現林男腰椎椎間盤破裂並壓迫神經，所幸脊椎骨結構仍穩定，經洪立偉評估後，施以脊椎微創減壓手術，移除破裂的椎間盤組織，林男術後隔天便能下床行走，恢復正常生活。

洪立偉提醒，脊椎骨、脊椎骨後側的小面關節及核心肌群，是維持脊椎穩定度的3大要素。民眾平時可透過控制體重、避免久坐及強化核心肌群的運動，增加腰部肌群力量、維持脊椎穩定。若出現明顯肌肉無力或感覺缺損等神經損傷症狀，務必及早就醫，避免影響神經功能恢復。