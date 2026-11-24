台南一名60歲李姓男子罹患第二型糖尿病多年、慢性腎臟病第四期逾10年，3年前腎絲球過濾率（eGFR）一度降至13，進入第五期，且長期便祕，距離洗腎更僅一步之遙。經奇美醫院中醫部評估，李男透過中西醫雙管旗下治療約2年，腎功能逐漸改善，腎臟病也回到第三期，已穩定維持9個月，排便更恢復每天一次。

奇美醫院中醫部主治醫師陳曉瑱表示，腎友除控制血糖、血壓，也應留意腸道健康，此外，不少腎友擔心中藥傷腎或造成高血鉀，奇美醫院參與的全國性研究發現，醫師處方的特定中藥未增加腎友高血鉀風險，部分研究也顯示，特定中藥使用與較低洗腎風險及死亡率相關。

她提到，李男不僅罹患第二型糖尿病且有腎臟病第四期，也有長期便秘、手腳冰冷等困擾，3年前就醫時發現其血中尿素氮偏高，差點就需要洗腎，經評估後，在持續原有西醫治療下，搭配科學中藥、針灸及生活習慣調整，每2至3周規律回診治療約2年，腎功能回升至31，慢性腎臟病也回到第三期，每天更能順利排便。

李男後來更親筆寫下感謝函，感謝醫療團隊讓他重新看見守住腎臟健康的希望。陳曉瑱說，針灸及中醫調理可望協助改善疲倦、搔癢、失眠等不適，但延緩腎功能惡化效果仍待更多研究證實，且中藥應由合格中醫師依病情開立，並與腎臟科醫師共同監測，切勿自行服用草藥或偏方。

她強調，腎友平時應維持規律排便、適度活動，依醫囑補充水分，避免自行使用含鎂、含磷瀉劑，並持續控制血糖、血壓。中醫輔助照護不能取代西醫治療，應以跨科合作及長期追蹤為原則。