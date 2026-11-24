高雄本土登革熱疫情擴大，繼21、22日宣布4例確診，今再新增2例，4天已有6例，全市累計19例；鼓山群聚蔓延至北美術館里，前鎮也出現感染源不明個案，患者在高師大校園餐飲場所工作，三度就醫才確診。市府防疫團隊正追查潛伏的社區傳播鏈。

本土登革熱疫情升溫，衛生局21日公布新增3例，分別為鼓山區裕興里2例、小港區港正里1例，隔天再增1例，今天又新增前鎮區瑞崗里、鼓山區北美術館里各1例，疫情持續擴大，且出現不同型別的登革病毒，增加防疫挑戰。

衛生局指出，前鎮區瑞崗里新增個案為59歲男子，18日起陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，最高體溫達39.3度，分別於18日、20日兩度到診所就醫，因症狀未改善，23日第三度就醫，經NS1快篩及PCR檢驗，確診感染第二型登革病毒，目前住院治療。

由於男子在國立高雄師範大學校園餐飲場所工作，防疫團隊已針對住家、工作地及活動軌跡展開疫調，擴大採檢22人，結果均為陰性，不過，個案與既有疫情尚未發現明確流行病學關聯，衛生局正追查感染源，釐清是否存在未明的社區傳播鏈。

另一起新增個案為鼓山區北美術館里59歲女子，20日發病，23日第二次就醫才通報確診第一型登革病毒，目前住院治療，疫調發現，女子發病前5天曾在裕興里疫情警戒區域活動停留，與既有群聚具有地緣關聯，初步研判屬同一社區傳播鏈。

兩名新增個案均非首次就醫就確診，衛生局提醒，登革熱症狀可能與呼吸道或腸胃道感染相似，醫療院所切勿因患者出現咳嗽、流鼻水或腹瀉，就忽略感染登革熱的可能性，應詳詢患者居住地、工作地及近期活動史，適時採檢及通報，掌握防疫黃金時間。

衛生局表示，防疫團隊已擴大疫調採檢及緊急防治追查隱性傳播鏈，呼籲市民落實巡、倒、清、刷，徹底清除積水容器及病媒蚊孳生源，配合防疫措施，避免疫情擴散。

市府防疫團隊已擴大疫調採檢及緊急防治，全力追查感染來源、阻斷疫情擴散。圖／高雄市衛生局提供

市府防疫團隊已擴大疫調採檢及緊急防治，全力追查感染來源、阻斷疫情擴散。圖／高雄市衛生局提供

市府防疫團隊已擴大疫調採檢及緊急防治，全力追查感染來源、阻斷疫情擴散。圖／高雄市衛生局提供

市府防疫團隊已擴大疫調採檢及緊急防治，全力追查感染來源、阻斷疫情擴散。圖／高雄市衛生局提供

市府防疫團隊已擴大疫調採檢及緊急防治，全力追查感染來源、阻斷疫情擴散。圖／高雄市衛生局提供