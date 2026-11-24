外食族如何吃得健康又營養？學童如何辨識手搖飲料的含糖量？長者又該如何掌握營養攝取是否充足？國健署今公布，今年共核定60件「營養及健康飲食促進方案」補助計畫，攜手學校、醫療院所、社區、民間團體及餐飲業者，透過數位遊戲、親子體驗、超商選食及健康餐盒等五大創新策略，讓健康飲食走出教室，融入民眾日常生活。

國健署日前於國立台灣師範大學公館校區舉辦成果交流分享會，由專業評審遴選出17件「亮點計畫」，另由與會單位票選出10件「最佳成果展示獎」。今年服務對象涵蓋兒童、成人、長者、身心障礙者及照顧者，並針對不同族群的飲食需求，發展更具趣味性及實用性的營養教育模式。

針對外食族的營養需求，台灣大學結合校園周邊異國料理餐飲店家，設計互動式網頁及飲食搭配小遊戲，讓民眾從熟悉的外食情境中，學習如何搭配食材，吃到營養均衡的一餐。外食族要避開潛在地雷，應了解如何識別隱藏油脂、高鈉醬汁與加工食品，另優先補足原型蛋白質與蔬菜，許多醬汁、勾芡與湯頭都藏有高熱量或高鈉陷阱。

兒童飲食教育方面，千禧之愛健康基金會與7-ELEVEN合作推出「小小營養師」親子活動，讓孩子化身營養師，運用「我的餐盤」概念搭配超商食材。彰化基督教兒童醫院則鎖定體重過重的國小學童，透過闖關遊戲、飲料甜度實驗及市售飲料評估，讓孩子了解飲料成分及含糖量，培養自主選擇健康飲品的能力。

高齡營養照護方面，彰化縣二水鄉衛生所攜手在地小農，運用在地食材推廣健康飲食，並考量長者填寫問卷的困難，採用免書寫方式進行飲食多樣性評估，累計服務1899人次，相關結果也可作為後續營養照護及飲食改善的參考。

醫療院所也將營養專業延伸至民眾日常消費場域。雲林基督教醫院結合周邊超商及便當店，推廣高鈣食物、無糖飲品及均衡飲食。亞東醫院則攜手愛買量販店，推出「平衡食光」健康餐盒、營養師推薦商品及健康講座，協助民眾從採買食材到外食選擇，都能兼顧營養與健康。

另外，日日好食公司與身心障礙者服務據點「小作所」合作，將高蛋白麵等主食融入飲食教育，增加學員攝取蛋白質的機會，並透過易讀版及圖像輔助教材，降低身心障礙者學習營養知識的門檻。

國健署提醒，均衡飲食並不困難，民眾可掌握「我的餐盤」六大原則，每天適量攝取乳品，每餐水果約一個拳頭大、蔬菜比水果多一些、主食與蔬菜份量相近，豆魚蛋肉約一個掌心大，並搭配適量堅果種子，外食也能兼顧六大類食物的均衡攝取。