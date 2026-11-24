冬天一到，皮膚就乾癢不適。中醫師指出，年長者皮脂較薄，氣血又虛，若天冷洗澡又用過燙的熱水，乾癢會更嚴重。建議可以使用當歸、白芍等潤膚藥材外洗，洗澡時間控制在10分鐘、不要用力搓，或多吃白木耳、山藥等滋潤的食物，若皮膚已經有傷口或影響睡眠，可以就醫改善。

台南崇學馬光中醫院長黃千瑞指出，很多人在天氣變冷變乾時，小腿、手臂、腰背開始乾澀脫屑，摸起來粗粗的，愈抓愈癢、愈癢愈抓，有時抓到紅紅一片甚至破皮流血，尤其晚上鑽進被窩，搔癢感更加嚴重，翻來覆去都睡不著。

黃千瑞說，秋冬皮膚乾癢，中醫多看成「血虛風燥」。 由於天氣乾冷，人體水份不夠且血液不足以滋潤肌膚，導致皮膚乾，「燥」就容易生「風」，風動則癢。這類癢通常天氣愈冷愈明顯、晚上更癢，皮膚偏乾、脫屑，而不是紅腫流湯。

年紀與洗澡習慣也會影響乾癢。黃千瑞說，中老年族群皮脂變薄，且氣血兩虛，血不養膚時，若又愛用很燙很高溫的水洗澡、洗很久、用力搓，等於把保護皮膚的油脂洗光，乾癢只會更嚴重。

黃千瑞建議，有3個做法可以參考。第一、潤膚藥浴外洗：可請中藥房用當歸、白芍或潤膚的中藥材配一份外洗方，煮水放溫後擦洗或泡浴，幫肌膚補潤止癢。

第二、改變洗澡習慣：洗澡用38到40°C溫水即可，勿用燙水、時間控制10分鐘內，少用鹼性強的肥皂用力搓，洗完澡後擦乳液或凡士林鎖住水分；第三、從內養血潤燥：多吃白木耳、山藥、紅棗這類養血滋潤的食物，多喝溫水，減少辛辣燒烤酒類，避免增加燥性。

黃千瑞提醒，藥浴外洗前要先確認皮膚有沒有傷口，如果已經抓破、有傷口或感染、或正在紅腫滲液時，先不要用藥浴外洗，要看醫生處理；嚴重心血管疾病、糖尿病末梢感覺遲鈍者，泡浴前也要先諮詢醫師，水溫不要過熱。

黃千瑞說，秋冬乾癢看起來只是皮膚乾，其實是身體在提醒需要多一點滋養，與其一直擦藥膏、一直忍著不敢抓，不如從滋潤和保養著手，若真的抓破皮、影響睡眠，可以就醫尋求改善。