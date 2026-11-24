「2026國際醫療永續研討會」由衛福部與「國際健康無害組織（HCWH）」東南亞區執行長Norly Grace Mercado 正式簽署合作意向書（MOU），建立長期且實質的跨國綠色醫療合作管道。同時台北、台中、豐原及基隆4家部立醫院也取得ISO 14067服務碳足跡認證，展現台灣公立醫療體系綠色轉型成果。

衛福部醫療及社會福利機構管理會與衛福部桃園醫院共同舉行研討會，邀集國內外醫療永續專家及醫療機構代表交流國際趨勢與實務經驗，並由醫福會執行長林慶豐與「國際健康無害組織（HCWH）」東南亞區執行長Norly Grace Mercado 正式簽署合作意向書（MOU），建立長期且實質的跨國綠色醫療合作管道。

林慶豐說，醫福會積極推動部立醫院的數位與綠色「雙軸轉型」，此次與HCWH簽署MOU，象徵台灣公立醫療體系與國際綠色醫療網絡深度接軌，更為未來亞太區域的低碳醫療合作奠定堅實基礎。

衛福部長石崇良表示，氣候變遷不僅是環境議題，更是攸關全民健康的公共衛生課題。衛福部近年積極配合國家淨零政策，推動醫療機構數位與綠色雙軸轉型，將ESG永續理念融入日常醫療服務，讓衛福部的部立醫院於醫療照護及守護健康的同時，也兼顧環境永續。

另會上同步授證「ISO 14067服務碳足跡認證」，其中，台北醫院取得日間照護、健康檢查及洗腎中心服務認證；台中醫院取得健康檢查服務認證；豐原醫院取得無痛大腸鏡檢查服務認證；基隆醫院則取得健康檢查服務認證。透過具體碳足跡盤查與認證，更清楚掌握服務過程的碳排放來源，進一步找出減碳改善方向。

林慶豐表示，部立醫院近年持續落實各項碳盤查與能源管理，期盼帶動整體醫界共同邁向低碳轉型，未來將持續深化國際交流並推廣碳盤查與綠色醫療措施，攜手全國醫界共同建構具氣候韌性的永續健康照護體系。