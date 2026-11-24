前器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲近日爆料，過去器官移植違規案件須先向主管機關口頭報告，獲同意後才能正式通報，形同「蓋牌」，引發醫界議論。曾任器捐中心執行長、現任台北醫學大學附設醫院器官勸募暨移植中心主任江仰仁在臉書發文，器捐中心負責調查及呈報，並無行政處分權，是否懲處是主管機關的權責，不能將未予裁罰與隱匿案件畫上等號。

李明哲日前接受媒體專訪指出，過去器捐中心處理違規案件，必須先向主管機關口頭報告，獲得同意才能正式通報，認為此一作法形同「蓋牌」，上任後決定改變這項慣例，陸續通報多起違規案件，其中包括醫院未依器官分配順位進行移植的情形。

「要講以前，務必把多久以前講清楚！」江仰仁今天強調，兩個月前是以前，20年前也是以前，不能一概而論。至少在他2020年卸任器捐中心執行長之前，中心如果遇到違規案件，均會進行調查、撰寫完整報告，再呈交衛福部處理，並無所謂「蓋牌」或「吃案」的慣例。

江仰仁說，器捐中心本身沒有行政處分權，衛福部收到調查報告後，若認定有懲處必要，再交由管轄的地方衛生局依法處理。若主管機關決定不予懲處，也屬行政權責範圍內的決定，不能因此認定器捐中心蓋牌。

江仰仁認為，這場爭議可能涉及董事長、執行長及主管機關之間的權責混淆。他指出，衛福部醫事司長劉越萍曾兼任器捐中心執行長，在行政體系與法人組織中具有不同身分，若未能釐清權責，容易衍生認知落差。

江仰仁透露，當初李明哲準備接任器捐中心董事長時，就曾提醒對方應審慎考量雙方的職務關係。若董事長認為某起違規案件有懲處必要，應與主管機關討論，而非將裁罰責任歸於器捐中心執行長。

為說明過去處理違規案件的實際情形，江仰仁也揭露一起十多年前的器官移植案例。當時中部某醫院一名肝臟移植受贈者合併肝腎症候群，他回憶，患者當時尚未接受洗腎，也未列入腎臟移植等候名單，依當時國內規範，不符合肝腎雙重器官移植條件。

江仰仁說，部分肝腎症候群患者在肝臟移植成功後，腎功能有機會恢復，但該院經告知不符規範後，仍執意進行肝腎移植，器捐中心遂將案件呈報主管機關，後續移交地方衛生局裁罰，印象中還曾遭停權數月。最後，這名患者在術後短短數日便宣告不治，兩顆珍貴器官未能成功延續生命，令人痛心。

江仰仁強調，過去衛福部確實曾針對器官移植違規案件祭出懲處，相關紀錄均有案可查。「懲處本來就不是我們的職責，我們根本沒有處分權。」他認為，應釐清案件是否依法調查、完整呈報，以及主管機關的後續處置，才能判斷究竟有無蓋牌，而非將未予懲處直接等同吃案。