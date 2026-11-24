綠光劇團吳念真編導的舞台劇「人間條件三」睽違11年重返舞台，繼台北國家戲劇院、高雄衛武營演出後，大受好評，長達3小時的演出毫無冷場，被觀眾盛讚「好看、好哭、好暖」，12月4日至6日將移師台中市中山堂一連演出4場。

這齣戲以台灣全島移民潮為背景，重現上一代離鄉北上打拚的青春歲月。舞台不僅神還原鐵工廠、切仔麵攤與兩層樓透視建築，更透過大型實景變換、火車推進與細膩光影，營造出電影級的質感，讓不少觀眾驚呼「舞台劇卻有電影的質感！」

「人間條件三」集結林美秀、羅北安、謝銘祐、林雨宣、柯一正、古辛、彭浩秦、楊景翔、廖邱堃、吳驊恩等跨世代演員同台交鋒。

林美秀相隔多年再度詮釋靈魂人物「阿秀」，以堅韌與包容演活舊時代台灣女人的艱辛，細膩又具爆發力的演技，讓劇迷直呼「根本不像演戲」；羅北安飾演離鄉落腳台灣的山東人，深沉內斂地道出跨越族群的情義；金曲歌王謝銘祐則挑戰人性陰暗面，將角色在情慾、自私與現實利益間的刻薄與殘酷演得令人心驚。

該劇自2007年首演至2015年間累積吸引近7.5萬人次朝聖，今年重演依舊威力不減，掀起熱烈討論，長達3小時的演出，被觀眾盛讚「毫無冷場」，許多劇迷在劇中看見父母輩的生命經驗，感動表示，「短短三小時看盡人生百態，道盡路途上的無奈與遺憾。」