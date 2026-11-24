九合一大選周六登場，台灣高鐵選前之夜到投票日當天上午對號座幾乎全數售出，疏運期間售票率較上次大選大增三成。交通部急呼籲旅客運具分流，改搭仍有空位的台鐵與國道客運；高鐵公司也祭出延收、加開全車自由座等措施，尖峰運能較破紀錄的中秋疏運再提升19%，並將於選前之夜傍晚超尖峰時段啟動自由座閘門管制，同時也不排除有機會動態停售自由座車票。

選舉疏運周五登場，台灣高鐵預估尖峰時段將落在周五中午過後到周六午前。高鐵公司祭出三項措施，延收17班、內含10班紅眼班次，以及調度加開20班全車自由座列車。選前之夜整體運能相較上次尖峰（即中秋疏運）拉升超過19%。

但返鄉投票需求龐大，高鐵統計，疏運期間售票率較上次總統大選大增30%。選前之夜預估至少將湧入30萬餘人，更有望創下營運以來單日運輸高峰。高鐵公司發言人鄒衡蕪表示，目前尖峰時段對號座已全滿，只剩末班車（即約凌晨2時抵達左營站班次）仍有零星空位。

高鐵公司急呼籲，跨縣市參加選前之夜的民眾，因移動距離較短，請改搭其他運具，將高鐵運能留給返鄉的民眾使用。

而為兼顧運輸品質，高鐵公司在選前之夜傍晚5時至晚間8時的超尖峰時段，也將對自由座旅客進行閘門10分鐘放行、5分鐘管制，以舒緩月台人潮、達成自由座與對號座分流。

鄒衡蕪強調，上周五試行時湧入30萬人潮，對號座旅客擠不上車的狀況明顯改善，成效不錯。本周五實施自由座閘門管制，將視現場狀況，提前開始或延長結束。尤其呼籲台北站旅客，盡量利用B1出入口、避免擠在B3三鐵共構連通道。也會與北捷溝通，部分閘門只出不進達成分流。

至於會不會像上次授權車站停售自由座車票？鄒衡蕪指出，車站將動態觀察售票狀況，若售出自由座車票數量已無法於當天載運完畢，就不排除停售。但由於本次疏運原先就有延收規畫，夜間運能應較為足夠。

交通部政務次長陳彥伯也緊急呼籲，由於高鐵返鄉訂票「相當踴躍」，訂票量已超過中秋疏運，自由座候車時間恐達45分鐘至1小時，建議旅客善用台鐵、國道客運達成多元分流。

陳彥伯指出，已經協調台鐵、國道客運加開班次因應聯防，目前台鐵平均訂票率約4成、國道客運約2成，都還有空位。

交通部公運監理司長胡廸琦表示，高公局將提前展開精進閘道儀控管制，國道也將全面暫停施工、必要路段開放路肩，提升運輸效率。

而民眾反映指出，29日北返列車上午9時30分後幾乎已無對號座可買，可能影響投票意願。鄒衡蕪表示，由於返工時間較返鄉投票時間較為分散，民眾搭乘高鐵安排上可以較為彈性。高鐵公司已經準備好運能，將機動加開全車自由座列車。