11月28日地方公職人員選舉投票日將至，加上年底各地多場大型演唱會等活動，交通部預估疏運尖峰落在27日下午至28日中午。交通部政務次長陳彥伯24日說，「到目前訂票的情形，我們的了解是比中秋節的量還大」，高鐵訂位已接近全滿，尖峰時段搭自由座大概要等45分鐘到1小時。他呼籲民眾返鄉投票不一定要等高鐵，可多改搭台鐵、國道客運，離島民眾則可多利用運能充裕的海運。

陳彥伯指出，地方公職人員選舉將在本週末、11月28日舉行，加上年底各地有多場大型演唱會活動，預估交通疏運尖峰落在27日下午到28日中午，交通部已加強疏運。

高鐵本次疏運共加開71班次，總計提供749班次。除首度推出10班深夜紅眼優惠班次，27日晚間及28日上午也將加開20班全車自由座列車（商務車廂除外）。台灣高鐵副總經理暨發言人鄒衡蕪表示，所有旅客幾乎都希望在28日下午前抵達返鄉地，透過延時班次、紅眼班次及加開全車自由座等三項措施，27日提供的運能比中秋疏運時多約19%。

不過，鄒衡蕪指出，27日中午過後到28日中午的對號座已經全滿，紅眼班次也只剩最後一班往左營的列車還有部分對號座空位。27日17時至20時，南港、台北及板橋站預估出現自由座候車尖峰，等候時間可能達45至60分鐘，高鐵將實施自由座閘門燈號管制，對號座旅客進站不受影響。

鄒衡蕪說，上週五下班尖峰當天運量也有30萬人次，試行閘門管制後整體反應不錯，月台和列車上的空間，以及自由座與對號座旅客的分流都還不錯，27日晚間超尖峰時段也會實施。他呼籲尚未買到對號座的旅客，避開台北三站的尖峰時段；27日晚間也有選前之夜活動，跨縣市參加的民眾距離相對較短，請改用其他運具，把高鐵運能讓給返鄉投票的民眾。

至於是否會停售自由座，鄒衡蕪表示，高鐵會分時監控自由座銷售數量，車站有標準作業程序，會依當時銷售狀況和距離收班還有多少班次，評估是否限縮自由座銷售。

針對29日投票後的北返車潮，鄒衡蕪說，當天對號座仍有部分空位，當天也會機動加開全車自由座班次，供沒買到對號座的旅客搭乘，北返時間較有彈性，也建議民眾提早或延後出發。

台鐵本次疏運共加開86列次，其中東線58列次、西線28列次，截至今日上午8時，平均訂票率約41.81%，仍有餘位。國道客運27日至29日平均每日開行7,088班次，返鄉尖峰27日將提供8,079班次、約27.7萬個座位，預售率約29.3%，運能充足。

離島海運27日至30日規劃40航次，提供約1.6萬個艙位；截至23日，27日仍有3,601個座位，28日及29日也分別有2,272個及2,731個座位。航空方面，今日再開放第三波加班機訂位，透過加開班機及放大機型共20架次，增加1,884個座位，累計三波加班機規劃共提供1,008架次、約7.3萬個座位，其中澎湖航線仍有餘位，民航局將持續掌握需求、適時協調增班。陳彥伯也呼籲，離島民眾若機位不易訂購，可多利用運能充裕的海運。

自行開車部分，高速公路局將提早實施匝道儀控、機動開放路肩，並自27日中午起全線暫停施工。陳彥伯呼籲民眾利用「高速公路1968」App掌握即時路況，彈性安排出發時間，交通部各疏運單位也將隨時掌握運輸狀況，展開跨運具聯防。