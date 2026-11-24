孩子跑跳、哭鬧時腹股溝突然鼓起一塊，平躺休息後卻又消失，家長別以為沒事。醫師指出，小兒腹股溝疝氣是兒童常見的外科疾病，即使腫塊自行消失，也不代表疝氣已痊癒，更不能透過藥物或按摩治癒。若腸道卡在疝氣囊內無法回到腹腔，形成「疝氣嵌頓」，延誤就醫恐造成腸道缺血甚至壞死，家長發現異常應及早就醫。

亞東醫院小兒外科醫師夏肇聰表示，小兒腹股溝疝氣以男童發生比例較高，但女童也可能發生，主要是胎兒發育時，連接腹腔與腹股溝的「腹膜鞘狀突」未完全閉合，使腸道、脂肪，甚至女童的卵巢等組織，可能沿著通道進入腹股溝，男童的腫塊有時還會延伸至陰囊。

小兒疝氣典型症狀是在孩子哭泣、咳嗽、跑跳或用力時，腹股溝或陰囊出現隆起，安靜或平躺後則可能縮小甚至消失。夏肇聰解釋，這是因為腹壓升高，使隆起更容易顯現，並非哭鬧或用力造成疝氣，家長也不能因孩子沒有疼痛、活動力正常，就認為沒有危險。

由於腫塊可能在就診前消失，夏肇聰建議，家長發現異常時可先拍下照片或短片，記錄腫塊出現的情境及位置，提供醫師診斷參考。醫師會依症狀描述及理學檢查進行評估，必要時安排超音波檢查，與陰囊水腫或其他腹股溝腫塊區分。

夏肇聰指出，小兒疝氣最需留意的併發症是疝氣嵌頓，當腸道或其他腹腔組織卡在疝氣囊內，無法回到腹腔，可能因受到壓迫導致血液循環受阻，嚴重恐造成組織缺血、壞死，成為須緊急處理的外科急症。且嵌頓初期不一定有明顯疼痛，若腫塊持續不退、變硬或疼痛，甚至合併腹痛、嘔吐、腹脹、持續哭鬧或精神不佳等症狀，應立即前往急診。

小兒腹股溝疝氣主要透過手術修補，將未完全閉合的腹膜鞘狀突結紮、關閉，避免腸道或其他組織再次進入腹股溝，降低嵌頓風險。常見手術方式包括傳統小切口手術、腹腔鏡手術及達文西機器人手術，後兩者可從腹腔內觀察並修補疝氣通道，也能同時檢查另一側是否有尚未閉合的腹膜鞘狀突。

夏肇聰說，各種手術方式有不同考量，並非傷口愈小就一定愈適合，仍須依孩子年齡、疝氣位置、單側或雙側及整體健康狀況，評估合適的手術方式及時機。

亞東醫院收治一名5歲男童小宇，日前到公園玩耍後返家洗澡，母親發現他右側腹股溝鼓起一塊，但因孩子沒有明顯不適，仍照常跑跳，起初並未特別在意。直到晚餐時間，小宇開始食慾不振，隨後喊肚子痛，母親察覺異常，立即帶他前往急診。

經醫師檢查發現，小宇的腹股溝疝氣已發生嵌頓，腸道卡在疝氣囊內，須緊急接受手術。所幸就醫及時，術中確認腸道血流正常，未出現缺血或壞死，完成疝氣修補後恢復良好，隔天順利出院。

夏肇聰提醒，孩子沒喊痛，不代表疝氣沒有危險，家長若發現孩子腹股溝或陰囊反覆出現腫塊，即使沒有不適，也應儘早安排小兒外科門診評估，切勿等到疼痛或發生嵌頓才就醫。