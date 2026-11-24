青少年愛吃垃圾食物會影響學習表現嗎？澳洲研究團隊彙整17項研究發現，經常攝取炸物、甜食與含糖飲料的青少年，較容易出現心理或行為問題，部分學科測驗成績也較低。專家指出，青春期大腦正處於高度可塑與發展階段，應協助青少年建立健康飲食習慣。

高熱量飲食影響身心

《地球報》報導，澳洲弗林德斯大學研究團隊分析17項涵蓋1至19歲的兒少研究，並將飲食型態區分為健康型與不健康型。結果顯示，攝取較多加工肉品、精製穀物、炸薯條、含糖飲料與甜食的青少年，在焦慮、憂鬱、退縮、攻擊性或過動與注意力不足等指標上表現較差，部分閱讀、數學與認知測驗分數也較低。

研究團隊提醒，多數納入分析的研究屬於橫斷面觀察或仰賴短期飲食紀錄，因此尚不能直接證明因果關係，也無法釐清特定單一食物的影響。如今，雖然只有少數澳洲兒少達到每日蔬果建議攝取量，但研究人員認為，改善校園供餐與超市環境，有助於降低生活成本壓力下對高熱量低營養食物的依賴。

青春期大腦可塑性

《The Conversation》報導，青少年一方面擁有更高的社交自主權與飲食選擇自由，另一方面負責衝動抑制與決策的前額葉皮質尚未完全成熟，使得他們更容易受到高糖、高脂食物的吸引。對此，飲食與生活經驗會形塑並重塑發育中的大腦迴路，甚至可能在成年後留下較為穩固的影響。

然而，大腦在青春期同樣具備高度神經可塑性，規律運動與均衡飲食仍有助於支持大腦健康與認知控制。因此，家庭與學校若能及早介入引導，將有助於守護青少年長期的心理健康與學習發展。

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