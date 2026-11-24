距離九合一選舉倒數4天，民團、醫團今聯合舉辦記者會指出，中火亞臨界燃煤機組從1990年開始運轉，總計荼毒中部人超過36年，高呼「健康市長、氣候市長 」應從台中開始，也再次呼籲農曆春節應無煤中火。

台灣婦產科醫學會環境與婦女健康小組召集人、台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，根據氣候追蹤（Climate Trace）平台最新統計，今年1月至8月的中火細懸浮微粒（PM2.5）排放總量，在中市總計54處固定汙染源相關排放中，占比就近7成。換句話說，中火不汰煤，台中市的空品不會好，中火穩居中市第一大固定汙染源。

葉光芃進一步分析，Climate Trace排名的中市今年截至8月的前5大汙染源碳排放數據顯示，台中市道路運輸占6.42%，和居首的中火64.99%相比仍是小巫見大巫。而此台中市前5大汙染源中有4項，包含中火、中龍鋼鐵、中龍鋼鐵汽電共生廠及台中港國際航運，皆屬中央管轄的國營或泛國營企業，若沒有中央主管機關或中央民代等與地方共同協力，恐難見減碳減汙的淨零轉型成效。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文表示，流行病學與醫學實證顯示，燃煤發電釋放的PM2.5、PM10、硫氧化物（SO2）、氮氧化物（NOx），以及重金屬如汞、鉛、砷，還有多環芳香（PAHs）共84種有害空氣汙染物，對人體造成全生命周期的健康傷害，包括增加胎兒早產與低出生體重風險、引發兒童神經發育遲緩與氣喘，以及顯著提升成人缺血性心臟病、肺癌與全因死亡率。

錢建文指出，持續依賴石化燃料發電，已違反我國的「氣候變遷因應法」中減碳與氣候法律政策目標，政府應明確制定期限停止台中火力發電廠的燃煤發電，已是刻不容緩的施政承諾。

與會團體最後共同呼喊，中火是國內碳排之王，健康台中就從春節無煤中火開始