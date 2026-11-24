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影／秋冬限定美景 武陵農場露營區A區水杉華麗轉色一片金黃
秋初限定美景，高山氣溫比平地更涼，武陵農場露營區A區的水杉林目前已進入豐富的轉色期，整排高聳的水杉由綠轉黃、再染上濃郁的焦糖橘紅，在湛藍天空與白雲的映襯下，交織出宛如北國童話般的夢幻景致，吸引大批遊客與攝影愛好者上山朝聖。
從空拍視角俯瞰，層層疊疊的金黃與橘紅樹影環繞著露營木棧板與翠綠山谷，與後方蒼翠的針葉林形成強烈卻和諧的色彩對比；走進水杉大道，陽光穿透金黃羽葉灑落斑駁光影，微風吹拂時宛如置身金色隧道，許多遊客上山旅遊，看到水杉金黃色美景都說很驚艷。
目前正值最佳觀賞期的露營區A區水杉外，緊鄰的大草原區落羽松也將於12月接力轉色登場，兩大秋冬主角無縫銜接，讓整片山谷的浪漫秋色持續延燒。整體金黃美景預計可一路欣賞至12月中旬。
武陵農場表示，預計賞景期即日起至12月中旬，實際況狀依天候與氣溫變化而定，高山早晚溫差大，建議上山遊客採取洋蔥式穿法並注意保暖；賞景拍照時請愛護自然環境，共同維護山林美景。
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