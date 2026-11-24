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今起到周四全台有雨愈晚愈涼低溫15度 投票日只剩大台北零星雨
本周受2波東北季風影響，先濕涼後轉乾。中央氣象署預報員朱美霖上午指出，第一波今起影響，周二到周四都偏濕涼，今天愈晚愈涼。25日3500公尺以上高山如果溫度和濕度配合得宜，可能會零星降雪。至於第二波東北季風預計周六、周日影響，天氣較為穩定，各地大致多雲到晴，但日夜溫差大。
降雨趨勢，朱美霖說，今天隨著鋒面通過及東北季風增強，全台都有降雨機率，北宜地區及中部山區陰雨，其他地區局部雨。明起到周四由於華南雲雨區東移，加上東北季風影響，周三北部地區及中部山區偶雨，其他地區局部至零星雨。周四華南雲雨區仍影響，但東北季風減弱，中部以北及花東地區局部偶雨，其他地區零星雨。
朱美霖表示，周五轉偏乾，只剩北部山區及東半部局部偶雨；周六再受東北季風增強影響，投票日大台北零星雨，周六晚上會受涼冷空氣影響到周日，但這波冷空氣偏乾，各地早晚偏涼。下周一起偏東風，各地偏溫暖。
溫度趨勢，朱美霖說，今明兩天各地濕涼，今天溫度逐漸下降中，早晚低溫只有15、16度，白天高溫中部以北、東部約19-22度，南部25度上下。
朱美霖表示，周四隨著冷空氣逐漸減弱，周五各地氣溫逐漸回升中，白天高溫在25度以上，早晚18、19度有涼意。下一波冷空氣周六再度增強，只有迎風面零星降雨，但各地早晚有涼意，尤其下周日及周一日夜溫差大，早晚低溫約17-20度。
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