衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安品項共8項，美式大賣場「好市多股份有限公司」報驗一批紐西蘭草莓，被檢出2項農藥超標，總重高達1公噸140.45公斤需退運或銷毀，食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，將在邊境針對好市多股份有限公司調升抽驗比率至加強抽批，抽驗比率為2至5成。另，印尼穀物調製食品連續多次出包，本周又被公布香蕉酥炸粉、蒜味脆片添加物超標。

食藥署攔截一批共1140.5公斤，由好市多股份有限公司進口的紐西蘭草莓，檢出農藥加保利殘留0.7ppm、環醯菌胺（Fenhexamid）殘留0.25ppm。劉芳銘指出，加保利為殺蟲劑，依據「農藥殘留容許量標準」，用於草莓等小漿果類水果，容許量上限為0.5ppm；環醯菌胺為殺菌劑，依前述規定不得於草莓中檢出，應低於檢測方法定量極限0.01ppm，這批草莓需退運或銷毀。

包括蝦餅等印尼輸入穀物調製品，已連續數週被檢出各項食品添加物超標。食藥署今天再公布2批同類型違規產品。

第一批是明進貿易有限公司報驗的印尼香蕉酥炸粉，檢出甜味劑甜菊醣苷每公斤0.31克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，穀物製品不可使用甜菊醣苷，劉芳銘指出，這批總重240公斤香蕉酥炸粉必須退運或銷毀。第二批為萬順國際有限公司報驗的印尼蒜味脆片，檢出糖精每公斤0.41克，該類型產品依規定不得使用糖精，因此共500公斤蒜味脆片必須退運或銷毀。

食藥署統計，5月16日至11月16日共半年內，受理印尼穀物調製食品，共報驗581批、檢驗不合格16批，不合格率為2.8%。劉芳銘指出，檢驗不合格原因為甜味劑糖精、環己基（代）磺醯胺酸及甜菊糖苷不合格，已自10月20日起，在邊境針對印尼的穀物調製食品採逐批查驗，抽驗比例為100%，將持續嚴格把關制12月23日止。